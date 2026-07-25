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新北保護小蟹和媽媽 8月1日起禁捕禁售抱卵母蟹

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
每年8月至12月是蟳蟹重要繁殖期，新北漁業處提醒不得捕撈販售抱卵母蟹，連公開陳列也不行，還沒長大的小蟳蟹更是全年禁止捕撈，稽查發現違反規定可處3萬元以上15萬元以下罰鍰。圖／漁業處提供
每年8月至12月是蟳蟹重要繁殖期，新北漁業處提醒不得捕撈販售抱卵母蟹，連公開陳列也不行，還沒長大的小蟳蟹更是全年禁止捕撈，稽查發現違反規定可處3萬元以上15萬元以下罰鍰。圖／漁業處提供

蟳蟹為新北市重要漁產，每年8月至12月是重要繁殖期，漁業處提醒不得捕撈販售抱卵母蟹，連公開陳列也不行，還沒長大的小蟳蟹更是全年禁止捕撈，違者可處3萬元以上15萬元以下罰鍰，8月1日起開始稽查。

農業局漁業處指出，抱卵母蟹若遭大量捕撈，將直接影響蟳蟹族群補充及漁業資源永續，因此「沿近海漁船捕撈蟳蟹類漁獲管制措施」規定每年8月1日至12月31日，禁止漁船捕撈抱卵母蟹及卸下或持有腹甲離身的蟳蟹，業者亦不得販售或以販售為目的公開陳列。

同時為讓蟳蟹有足夠時間生長至性成熟並完成繁殖，亦明定全年禁止捕撈體型未達法定尺寸的蟳蟹，包括甲殼寬度未滿9公分的鏽斑蟳（俗稱花蟹）、紅星梭子蟹（俗稱三點蟹），以及甲殼寬未滿7公分的善泳蟳（俗稱石蟳），透過保護幼蟹及母蟹，維持海洋生態平衡與漁業資源永續利用。

蟳蟹資源的永續需要漁民、販售業者及消費者共同支持，稽查人員將持續在漁港及魚市宣導「捉大放小、不抓抱卵母蟹」的觀念，鼓勵漁民自主放流幼小蟳蟹及抱卵母蟹。

每年8月至12月是蟳蟹重要繁殖期，新北漁業處提醒不得捕撈販售抱卵母蟹，連公開陳列也不行，還沒長大的小蟳蟹更是全年禁止捕撈，稽查發現違反規定可處3萬元以上15萬元以下罰鍰。圖／漁業處提供
每年8月至12月是蟳蟹重要繁殖期，新北漁業處提醒不得捕撈販售抱卵母蟹，連公開陳列也不行，還沒長大的小蟳蟹更是全年禁止捕撈，稽查發現違反規定可處3萬元以上15萬元以下罰鍰。圖／漁業處提供

每年8月至12月是蟳蟹重要繁殖期，新北漁業處提醒不得捕撈販售抱卵母蟹，連公開陳列也不行，還沒長大的小蟳蟹更是全年禁止捕撈，稽查發現違反規定可處3萬元以上15萬元以下罰鍰。圖／漁業處提供
每年8月至12月是蟳蟹重要繁殖期，新北漁業處提醒不得捕撈販售抱卵母蟹，連公開陳列也不行，還沒長大的小蟳蟹更是全年禁止捕撈，稽查發現違反規定可處3萬元以上15萬元以下罰鍰。圖／漁業處提供

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