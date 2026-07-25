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網傳要砍樹？北市行道樹出現警示帶 公園處曝原因「非砍樹前標記」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市行道樹主幹纏繞紅白警示帶，北市公園處澄清並非準備移除樹木或「砍樹前的標記」。北市公園處提供
台北市行道樹主幹纏繞紅白警示帶，北市公園處澄清並非準備移除樹木或「砍樹前的標記」。北市公園處提供

近日網路流傳部分台北市行道樹主幹纏繞紅白警示帶，是市府準備移除樹木或「砍樹前的標記」，引發民眾關注與討論。北市公園處表示，警示帶的設置目的並非標示移除樹木，而是行道樹受樹形生長、枝幹延伸或主幹傾斜等因素影響通行，提醒車輛和行人。

依據市區道路及附屬工程設計規範，公共設施設置、公共設施懸挑至車道部分，淨高應大於4.6公尺等限制道路交通安全相關規範，道路須維持足夠的車行淨空高度，以確保大型公車、貨車、消防車及救護車等各類車輛均能安全通行。

北市公園處表示，當公園處巡查發現部分行道樹主幹因自然生長方向、受風影響或樹形發展，出現歪斜、懸挑等情形，可能影響道路4.6公尺淨空時，管理單位會先於樹幹設置醒目的警示帶，提醒用路人提高注意，並安排後續專業評估及必要的樹木修剪作業，以恢復道路安全通行條件。

公園處進一步表示，警示帶屬於安全提醒措施，並非代表樹木已判定需移除，更不是所謂「砍樹記號」。近期網路流傳相關照片並搭配不實文字敘述，容易造成民眾誤解，也與實際管理作業內容不符，樹木圍設警示帶絕不是代表將被移除，對於樹木維護，公園處始終秉持「能保留就保留、能復育就復育」的原則，希望讓每一株健康樹木都能持續陪伴市民，共同打造宜居的城市綠環境。

公園處表示，台北市行道樹遍布市區街道，不僅提供遮蔭、降溫、吸附空氣污染物、固碳減碳及提升都市景觀等多重生態效益，更是市民生活環境不可或缺的重要綠色資產。因此，公園處始終秉持「保護優先、安全並重」的管理原則，以維護樹木健康及市民安全為最高考量，絕不會任意移除健康樹木。

公園處指出，網路資訊流傳快速，民眾若看到行道樹設置警示帶或其他管理措施，切勿逕自推論為移除樹木或散布未經查證的訊息，以免造成不必要的誤解與恐慌。如對樹木管理措施有任何疑問，歡迎向公園處查詢，由專業人員提供正確說明。

台北市行道樹主幹纏繞紅白警示帶，北市公園處澄清並非準備移除樹木或「砍樹前的標記」。北市公園處提供
台北市行道樹主幹纏繞紅白警示帶，北市公園處澄清並非準備移除樹木或「砍樹前的標記」。北市公園處提供

台北市 行道樹 公園

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