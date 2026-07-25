北市新政 AI助理員 未來要解索資爭議

台北市長蔣萬安目標明年底前，每名公務員配ＡＩ助理員，未來是否能解近期索資爭議？資訊局長趙式隆昨指出，具有ＡＩ功能的「議智通」索資輔助軟體明年第二季上線。另外，ＡＩ助理員推出後可當成一位數位同仁，協助公務員回覆索資，也能與「議智通」對接。

北市議員昨紛紛在財建部門質詢ＡＩ助理員這項新政，議員王欣儀指出，資訊局雖然是開源自研，但明年度預算仍評估中，恐讓外界質疑推動方向不夠明確。

趙式隆表示，目前預算足以支應未來十八個月的中長期目標規畫期程，預計明年上半年，就能有初步的成果。

趙式隆指出，市府目標是希望大家有車坐，給每人配發司機加上一台專車，分二階段執行。一是服務櫃檯模式，ＡＩ助理員專責特定任務，僅處理由公務員篩選過的資料；第二階段「私人助理」，依照各單位需求分配，使用的公務員需通過能力認證考核、單位主管同意與資安權限開放等流程方能使用，絕不會發生ＡＩ助理員取代公務員回應民眾等。

王欣儀說，第一線市府同仁平時業務早已相當繁重，所以切勿讓立意良好的ＡＩ培訓變相加重基層負擔，趙式隆表示，一個資訊人員會配一個由簡任十職等長官所選出來的業務種子人員，一起配合，選定幾個焦點的業務來推動。

北市府力拚明年底前每位公務員標配一位ＡＩ助理員，隨著近來議員大量索資引發話題，議員林杏兒認為，資訊局要有協助處理索資的功能，讓未來公務員面對三天內索二十萬筆資料的「索資佛地魔」案件。

趙式隆回應，北市府意識到索資議題可用ＡＩ解決，早於CiviClaw。具有ＡＩ功能的「議智通」索資輔助軟體已完成招標，預計十二月開發完成、明年第二季上線。「議智通」僅能處理回答部分，列印送文等行政作業仍需人力處理。