金城交流道工程進度超前 拚明年底完工

國道三號增設金城交流道工程持續推進，新北市長侯友宜昨前往視察工程表示，金城交流道是土城居民期待超過二十年的重大交通建設，目前工程進度約百分之七十一點七四，明年完工後，可有效分流土城及中和交流道車流，北土城進出國三可節省十五分鐘，提供民眾更快速安全的回家道路。

交通局表示，國三增設金城交流道工程總經費五十六點四八億元，其中，建造經費三十點九三億元由交通部高公局負擔，新北市府負擔用地取得及拆遷補償經費二十五點五五億元，工程預計二○二七年十二月底完工。

侯友宜說，近年土城人口持續成長，土城司法園區、暫緩發展區、醫療及產業園區等重大建設陸續推動，交通需求增加，北土城居民大都仰賴國三土城及中和交流道進出國道，尖峰時段常壅塞，市府二○一二年起就向中央爭取在兩交流道間增設金城交流道，經多年努力終於二○二三年十月開工，地方民眾長期期待逐步實現。

目前工程繼續推進，包括橋梁基礎、下部結構及匝道工程等，施工團隊克服鄰近捷運萬大線、高架國道及既有道路等複雜施工環境，進度持續超前，交通局將同步推動金城路周邊道路改善，包括調整左轉專用車道、優化路口號誌時制及交通動線配置，讓交流道效益充分發揮。

立委蘇巧慧昨也出席活動表示，感謝市長侯友宜帶領市府團隊協助用地取得及拆遷補償，這是中央、地方齊心協力，改善土城、中和、板橋的交通環境成功案例，金城交流道完工後，可提升土城、中和聯外交通，讓市民通勤更便利舒適。