雙北教育局導入AI 力求減輕基層負擔

雙北校園率先導入ＡＩ，新北教育局去年八月推動ＡＩ助理員，主要協助教育局內的同仁資料查詢、政策彙整及數據分析，藉此縮短蒐整時間，提升行政效率。北市教育局也以「ＡＩ無門檻、人人都能用」為目標，分階段推動ＡＩ應用，落實教育行政及校務治理。

新北教育局推動後，基層表示，ＡＩ助理員如同個人的小幫手，包括會議記錄或相關法規查詢等，透過ＡＩ助理員協助簡化流程、節省時間，但須在封閉環境下使用，畢竟許多業務涉及民眾個資及法令等問題不宜公開，有ＡＩ助理員就可保護民眾個資。

教育局同仁也說，議員索資部分，短期資料可透過ＡＩ助理員查詢，但若涉及資料龐大或要橫跨不同系統，仍須由各業務單位逐項比對及查核，ＡＩ助理員效果依然確實有限。

北市教育局分階段推動ＡＩ應用，第一階段由教育局統一採購Google AI Pro for Education等ＡＩ工具授權，提供學校及教育局行政人員使用，建立ＡＩ輔助行政作業模式。

教育局說，第二階段將規畫透過共識營、ＡＩ素養工作坊等實務培訓課程，培育種子人員及推動團隊，共同研發符合需求客製化ＡＩ助理；第三階段朝全面普及應用推展，建構整合式ＡＩ服務系統，行政工作由「人工驅動」邁向「智慧協作」。

另外，去年針對北市國小校長辦「ＡＩ素養工作坊」，今年推展至國高中校長，引導各校產出具體可行的「校本ＡＩ教育願景與行動方案」，辦ＡＩ工具課程訓練等，ＡＩ助理員推動小組也正逐步將工作流程自動化。