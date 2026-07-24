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敬老卡點數使用 搭小黃限制金額無法比照超商消費…新北社會局說明

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
針對新北敬老卡擴大使用情形，新北市社會局今至議會進行專案報告。 記者林媛玲／攝影
針對新北敬老卡擴大使用情形，新北市社會局今至議會進行專案報告。 記者林媛玲／攝影

新北市敬老卡今年七月點數從480點提高至600點，且新增YouBike 2.0E電輔車前30分鐘免費，但使用方式讓許多長者霧煞煞。社會局長李美珍今至議會專案報告，強調敬老卡明年會上半年擴大至溫泉、復康巴士、市立聯醫與衛生所健檢（含高齡駕駛換照健檢）等；下半年開放每月最多300點用於農會、藥局、超商購物。點數累積制預計2029年二代卡換發後實施。

今多位市議員質疑敬老卡雖加碼，但執行卻有不同標準，議員李倩萍表示，社會局日後擴大使用範圍在超商可一次使用300元（1元1點），但搭計程車卻限制每次僅可使用85元，既然鼓勵長者外出，為何搭計程車卻要限制？

議員陳乃瑜也指，許多偏鄉沒有捷運，連叫計程車都非常困難，要到市區醫院搭車都不方便，敬老卡加碼只是加深城鄉福利落差。

議員李宇翔說，政策規劃跨度到2029年，到時市府團隊已換人，如何保證政策延續執行？現任市府不應製造技術難題給新任市府團隊。

議員林國春也指，現在長者都使用愛心敬老卡，600元是鼓勵長者走出戶外，桃園現在已經是有1千元，建議市長侯友宜卸任前提高到888元或1千元，讓長者更有感，也會感謝侯的德政。

社會局長李美珍回應，政策考量技術與財政因素，新北老年人口較桃園多，已從480點提高至600點，另基於民眾需求，政策執行一定會延續。

此外，針對議員關心為何搭計程車點數無法比照超商，李美珍說是因此次採納學者建議超商限額300點，至於計程車使用點數則在113年7月就已實施，今年2月配合計程車起跳提高至85點， 敬老卡的重要目的是盡量鼓勵長者多次外出，未來也會進行滾動式修正。

針對新北敬老卡擴大使用情形，新北市社會局今至議會進行專案報告。 記者林媛玲／攝影
針對新北敬老卡擴大使用情形，新北市社會局今至議會進行專案報告。 記者林媛玲／攝影

社會局 敬老卡

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