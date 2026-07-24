北市「索資佛地佛」有解？ 資訊局：這款AI軟體可減輕負擔

北市府力拚明年底前每位公務員標配一位AI助理員，隨著近來議員大量索資引發話題，國民黨議員關切能否解決「索資佛地魔」問題。台北市資訊局長趙式隆說，具有AI功能的「議智通」索資輔助軟體能夠處理部分問題，減輕市府同仁的負擔。

林杏兒今在財建部門質詢「CiviClaw」AI助理員議題，她認為資訊局要有協助處理索資的功能，讓未來公務員面對3天內索20萬筆資料的索資佛地魔案件可獲得紓解

資訊局長趙式隆回應，北市府意識到索資議題可用AI解決，早於CiviClaw。具有AI功能的「議智通」索資輔助軟體已完成招標，預計12月開發完成、明年第二季上線。「議智通」僅能處理回答部分，列印送文等行政作業仍需人力處理；後續AI助理員推出後，可當成一位數位同仁，協助公務員回覆索資，當然也能與「議智通」對接。

林杏兒提醒，AI助理員給公務員處理公務的便利同時，要兼顧市府資訊系統的資安問題，另市府人員的年齡層差異度高，教育訓練能否跟得上？

趙式隆談及資安把關，北市府將分兩階段導入，一是服務櫃檯模式，煞車機制將直接內建在AI處理流程裡，AI助理員專責特定任務，僅處理由公務員篩選過的資料。

他說，至於第二階段的「私人助理」，則以申請核撥的方式依照各單位需求分配，使用的公務員需通過能力認證考核、單位主管同意與資安權限開放等流程方能使用，短期之內不會是主要的導入型式，也絕對不會發生AI助理員取代公務員身分去回應民眾等。

他也表示，資訊局與公訓處通力合作，以考取中央近期推出的「公務AI共通核心能力認證」作為重要指標，持續「以認證推動學習，以學習驅動轉型」，強化公務員知能。

林杏兒認為，AI好用，可寫公文、查法規，也憂公務員未來只會「複製貼上」，無法看出AI哪裡出錯。另，市府開發AI助理員系統，會不會做到一半回頭找廠商做，反而花更多錢？

趙式隆說，公私協力一直是市長強調的宗旨，也是資訊局規畫市政的基本邏輯。初期的研究開發模式會較接近學術機構，先釐清執行的整體框架，接著階段性引進外部夥伴，會是較穩健務實，也符合財政紀律的作法。