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豪大雨坍方 汐止區長青路邊坡掛網鞏固復建中
在去年10月的連續豪大雨，汐止區長青里發生多處坍方，除了翠柏山莊以及八連路三段，在長青路也有一處道路邊坡土石滑落，所以這個月也進行邊波滑落復建工程，因為又有颱風要來，民眾也希望儘快完工，保障人車安全。
長青里長陳建興表示，在長青路道路邊坡是上一年1020坍方的其中一處，里內當時有多處坍塌，都在陸續復建中，至於長青路這一處現在也在施工中，用掛網鞏固邊坡，希望能夠快一點完工，因為最近又要有颱風、也是防汛期，道路邊坡不是很穩定，希望能盡速完工，讓里民在進出上會比較安全一點。
當時的豪大雨，土石及樹木滾落下來，在緊急搶修後，最近做復建工程，尤其颱風又要來了，民眾說最近有在做改善工程了會比較安心，但是又有颱風要來難免擔心，希望儘快做好，以免再有大雨還有坍方的疑慮。
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