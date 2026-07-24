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善心人士捐生活物資 助汐止區江北里弱勢家庭
社會上愛心滿滿，有一位善心人士捐出了50份的生活物資給江北里，希望能夠幫助弱勢家庭，所以今(24)日里辦公處發動志工進行愛心物資發放，10多樣的物資，有大包的手工麵條、油、鹽、罐頭等等，滿滿的一大袋，希望讓弱勢家庭感受到社會的溫暖。
江北里長謝祚敏表示，今天很感謝一個默默付出、不欲人知道善心人士，捐贈里內一些弱勢家庭生活物資，早上也很感謝志工來幫忙，首先將一批生活物資分類，再每一份排好，總共50份，等民眾來再親手送給他們。生活物資很多有白米、罐頭等等，其中有一樣是善心人士特別強調的，就是由一位95歲長輩做的手工麵條，真的很有善心。
謝里長還特地準備了米袋，現場由志工協助，將十幾樣的物品通通裝進去，再一一交到里民手上，一袋物資秤起來也有15、16公斤重，當天發送給里內50位的弱勢家庭，讓他們感受滿滿的愛心溫暖。
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