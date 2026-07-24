快訊

紅霞颱風長胖變強 氣象署揭影響台灣最劇烈時間

出國碰上哪款旅伴一秒想放生？ 網友幾乎一面倒：比上班還累

聽新聞
0:00 / 0:00

善心人士捐生活物資 助汐止區江北里弱勢家庭

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
為善不欲人知的善心人士捐贈物資，希望能讓弱勢家庭感受到社會關懷。圖／觀天下有線電視提供
為善不欲人知的善心人士捐贈物資，希望能讓弱勢家庭感受到社會關懷。圖／觀天下有線電視提供

社會上愛心滿滿，有一位善心人士捐出了50份的生活物資給江北里，希望能夠幫助弱勢家庭，所以今(24)日里辦公處發動志工進行愛心物資發放，10多樣的物資，有大包的手工麵條、油、鹽、罐頭等等，滿滿的一大袋，希望讓弱勢家庭感受到社會的溫暖。

江北里長謝祚敏表示，今天很感謝一個默默付出、不欲人知道善心人士，捐贈里內一些弱勢家庭生活物資，早上也很感謝志工來幫忙，首先將一批生活物資分類，再每一份排好，總共50份，等民眾來再親手送給他們。生活物資很多有白米、罐頭等等，其中有一樣是善心人士特別強調的，就是由一位95歲長輩做的手工麵條，真的很有善心。

謝里長還特地準備了米袋，現場由志工協助，將十幾樣的物品通通裝進去，再一一交到里民手上，一袋物資秤起來也有15、16公斤重，當天發送給里內50位的弱勢家庭，讓他們感受滿滿的愛心溫暖。

汐止 弱勢家庭

延伸閱讀

金門家扶募大專新鮮人助學金 旅台金門女兒捐40萬助弱勢生

81歲高孟娟回饋故鄉彰化縣永靖 今捐愛心交通車和30萬元

街友產子出養瑞典翻轉人生 感謝信跨海向寄養家致謝

家扶調查：3成6貧困兒少暑假缺照顧、多元學習資源

相關新聞

敬老卡點數使用 搭小黃限制金額無法比照超商消費…新北社會局說明

新北市敬老卡今年七月點數從480點提高至600點，且新增YouBike 2.0E電輔車前30分鐘免費，但使用方式讓許多長者霧煞煞。社會局長李美珍今至議會專案報告，強調敬老卡明年會上半年擴大至溫泉、復康巴士、市立聯醫與衛生所健檢（含高齡駕駛換照健檢）等；下半年開放每月最多300點用於農會、藥局、超商購物。點數累積制預計2029年二代卡換發後實施。

北市「索資佛地佛」有解？ 資訊局：這款AI軟體可減輕負擔

北市府力拚明年底前每位公務員標配一位AI助理員，隨著近來議員大量索資引發話題，國民黨議員關切能否解決「索資佛地魔」問題。台北市資訊局長趙式隆說，具有AI功能的「議智通」索資輔助軟體能夠處理部分問題，減輕市府同仁的負擔。

新北少年培力園「一發入魂射擊課」少女搶報名 打破刻板印象

新北市社會局委託辦理的新北市少年培力園，暑期有許多免費特色課程，從課程中關懷孩子，避免社安網漏接，其中「一發入魂射擊體驗課」以低動能遊戲槍作為體驗媒介，帶領少年認識射擊運動，從一開始的緊張到專注投入，不僅突破自我，也獲得滿滿成就感。

善心人士捐生活物資 助汐止區江北里弱勢家庭

社會上愛心滿滿，有一位善心人士捐出了50份的生活物資給江北里，希望能夠幫助弱勢家庭，所以今(24)日里辦公處發動志工進行愛心物資發放，10多樣的物資，有大包的手工麵條、油、鹽、罐頭等等，滿滿的一大袋，希望讓弱勢家庭感受到社會的溫暖。

豪大雨坍方 汐止區長青路邊坡掛網鞏固復建中

在去年10月的連續豪大雨，汐止區長青里發生多處坍方，除了翠柏山莊以及八連路三段，在長青路也有一處道路邊坡土石滑落，所以這個月也進行邊波滑落復建工程，因為又有颱風要來，民眾也希望儘快完工，保障人車安全。

北市公務人員一人一AI進度？ 資訊局曝進度：明年上半年有初步成果

台北市長蔣萬安推動明年底前，透過「CiviClaw」讓每位市府公務人員一人一個AI Agen。市議員王欣儀今在議會質詢指出，北市資訊局雖然是開源自研，但明年度預算卻「仍評估中」恐讓外界質疑推動方向不夠明確；資訊局長趙式隆表示，目前編列的預算，足以支應未來18個月的中長期目標規畫期程。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。