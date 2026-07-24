北市公務人員一人一AI進度？ 資訊局曝進度：明年上半年有初步成果

台北市長蔣萬安推動明年底前，透過「CiviClaw」讓每位市府公務人員一人一個AI Agen。市議員王欣儀今在議會質詢指出，北市資訊局雖然是開源自研，但明年度預算卻「仍評估中」恐讓外界質疑推動方向不夠明確；資訊局長趙式隆表示，目前編列的預算，足以支應未來18個月的中長期目標規畫期程。

王欣儀指出，市府需訂出更清楚的推動方向，建議遵循行政邏輯「先釐清目標、再擬定方案、最後精算預算」，並由研考會統一管考，訂出具體 KPI，避免流於形式，確保基層減輕負擔。

另外，她說，第一線市府同仁平時業務早已相當繁重，若再挪出額外時間受訓，市府在人力調配上務必謹慎掌控，切勿讓立意良好的 AI 培訓變成變相加重基層同仁負擔。

資訊局長趙式隆指出，將採分階段推動，他打一個比方，市府的目標是希望大家有車坐，給每一個人都配發一個司機、加上一台專車，當然是方法之一，但顯然一開始並不符合比例原則，成本跟安全上面也不合理，市府會分2階段進行。

他說，第一個階段像是櫃枱的方式，透過「對話」完成限定類別的工作，第二個階段才會是每一個人配發一個專責助理，前提是這些人他們必須擁有相關的知能，通過相關的考試，同時在主管認可業務有相關，而且資安合規的情況之，才會來進行。

至於人員的培訓，趙式隆表示，一個資訊人員會搭配一個由簡任十職等的長官所選出來的業務的種子人員，一起配合，選定幾個焦點的業務來做推動，預計明年上半年，就能有一些初步的成果。