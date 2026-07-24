新北少年培力園「一發入魂射擊課」少女搶報名 打破刻板印象

新北市社會局委託辦理的新北市少年培力園，暑期有許多免費特色課程，從課程中關懷孩子，避免社安網漏接，其中「一發入魂射擊體驗課」以低動能遊戲槍作為體驗媒介，帶領少年認識射擊運動，從一開始的緊張到專注投入，不僅突破自我，也獲得滿滿成就感。

射擊體驗課由曾參與培力園活動、現為生存遊戲玩家的青年學長們攜手培力園社工共同規畫，報名的8名學員中有5名為女生，打破過往「射擊活動多由男性參與」的刻板印象，因近年熱門射擊類電玩與遊戲的影響，讓許多女性也開始對射擊運動產生興趣，看到培力園開體課後馬上報名參加。

講師阿豪首先向學員說明遊戲槍的安全規範、操作方式及場地守則，強調「安全永遠是第一原則」。青少年們透過實際射擊體驗，學習瞄準技巧、呼吸控制與射擊姿勢，在一次次練習中培養耐心、穩定度與專注力，也建立正確的安全觀念與責任感。

首次接觸遊戲槍的少年小婷說，原本完全沒有玩過，一開始聽到空氣槍聲真的有點害怕，但慢慢熟悉之後，就敢自己嘗試射擊也開始挑戰不同玩法，覺得非常有趣。透過講師循序漸進的引導，不少少年從緊張到投入，不僅突破自我，也獲得滿滿成就感。

擔任講師、曾受培力園服務的青年阿豪表示，這次活動的初衷是希望讓大家知道，槍械並非只有令人害怕的一面，在完善的安全規範下，射擊也是一項兼具趣味、挑戰與紀律的運動。

培力園社工小羅則分享，自己從小就很嚮往射擊運動，長大後有機會接觸這項活動，也希望把這份新鮮、有趣的體驗帶給青少年，讓他們有更多探索不同興趣的機會。

小羅也補充表示，除了半導體產業外，台灣的玩具槍產業在國際間同樣具有相當高的知名度，全球許多高品質的遊戲槍產品都來自臺灣透過課程讓青少年認識這項在地特色產業，也是活動另一層教育意義。

培力園主任莊宛蒨說，鼓勵少年勇於嘗試、樂於探索，一直是新北市少年培力園的重要服務理念。這次的射擊體驗課不僅提供青少年難得的運動體驗，更透過安全教育、青年回饋及多元學習，引導青少年培養自信、挑戰自我，也展現培力園持續結合在地資源、創新服務內容的努力，陪伴青少年在探索中發掘更多可能，邁向更寬廣的未來。

培力園指出，還有許多有趣活動，歡迎青少年追蹤培力園臉書粉專報名參加。

「一發入魂射擊體驗課」以低動能遊戲槍作為體驗媒介，帶領少年認識射擊運動。圖／新北市少年培力園提供

「一發入魂射擊體驗課」以低動能遊戲槍作為體驗媒介，帶領少年認識射擊運動。圖／新北市少年培力園提供

「一發入魂射擊體驗課」以低動能遊戲槍作為體驗媒介，帶領少年認識射擊運動。圖／新北市少年培力園提供