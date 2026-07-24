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淡江大橋機車道救護掀議 新北消防說明動線無延誤

中央社／ 新北24日電

有網友指出，昨天有騎士在淡江大橋機車道自摔，質疑機車道過窄影響救援。新北消防說明，救護車需從淡水端人行道上橋，因此八里出車上橋後再迴轉，救護過程順利無拖延。

淡江大橋機車道寬度再掀議，有網友在社群上指出，昨天淡江大橋機車道發生自摔車禍，現場交通被延誤至少半小時。網友提及，救護車原是從汽車道開上橋，但疑傷者傷勢嚴重無法搬移，救護車只好開下橋後再開上人行道進行救護，質疑淡江大橋機車道過窄，可能導致救護人員錯過黃金救護時間。

新北市警察局淡水分局今天說明，23日上午10時45分，40多歲朱姓女子騎機車經淡江大橋往淡水方向時，疑因恍神失控自摔。警方到場將事故機車移往旁邊，讓後方車輛通行，現場交通事故約10時50分排除。

警方表示，朱女四肢擦挫傷，酒測值0，也無毒駕態樣。救護人員到場後將朱女從機車道移至人行道，再送上救護車，救護車約11時10幾分離開。

新北市消防局說明救護情形，23日上午10時45分接獲報案，10時58分抵達。當時鄰近分隊車輛均已出勤，因此出動次順位第三大隊龍源分隊救護車由八里端前往救護，路程時間13分鐘，路程時間皆在合理範圍。

消防局表示，因淡江大橋設計救護車無法開上八里端人行道，需從淡水端人行道上橋，因此救護車從八里端汽車道上橋抵達現場後，先讓救護人員下車救護傷者，另1人再開車下橋迴轉，從淡水端上人行道，以利搬運患者。現場救護時間約14分鐘，過程順利無拖延。

淡江大橋

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