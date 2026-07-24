大稻埕夏日節重疊凱道遊行 許淑華：市長不要放鳥市民

致癌油風波延燒，台北市長蔣萬安臨時取消出席今早的台北新創旗艦基地INNOPAD TAIPEI開幕記者會，赴立院宣示明天反毒油上凱道遊行，引發綠營質疑。明晚遊行與2026大稻埕夏日節開幕時間重疊，民進黨議員直指蔣不會出席，仍希望他不要再放鳥台北市民。

大稻埕夏日節7月25日至8月15日在大稻埕碼頭、延平河濱公園登場，明天開幕場、8月15日壓軸場晚間8時會有2場總長20分鐘的「煙火×無人機」燈光秀。

議員許淑華今在財建部門質詢，關切蔣萬安明日晚間是否會出席大稻埕夏日節開幕，北市觀傳局綜合行銷科長王大同回應他無法代表回答市長行程。許直言，市府給的資料是蔣萬安不會出席，而是副市長出席。

許淑華追問該活動去年一天參觀人次；王大同說，3場共29萬人次，一天平均近10萬人次。許質疑，蔣萬安2024年來開幕主持（經查，蔣萬安未出席7月17日開幕場，而是8月10日最終場），為什麼明天不來？這是重大政策其中一環，帶動多少觀光產值、多少人民參與，她希望台北市長不要再放鳥台北市民。

被問及北市新創基地現有幾處，產發局長陳俊安回應營運中14個，加接下來15、16個。許淑華說，這麼重要國際型新創基地，這麼重要國際型新創基地，至少來個副市長，今天活動連副市長都沒有出席；陳表示，市長多次跟產發局開會討論這案，副市長則有公務行程。