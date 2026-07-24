土城區通學廊道人行空間改善 區長：中央路是重中之重

新北市土城國中通學廊道改善範圍涵蓋永安街及永寧路，全長約826公尺，解決缺乏實體人行道、人車爭道、路口安全不足等問題，透過新設及拓寬人行道優化無障礙設施，讓通學動線更安全，今年6月底完工，提供學童及用路人安全舒適步行環境。

土城區長周晉平表示，中央路1、2段是人口密集區，現況人行道淨寬不足且鋪面老舊破損，電桿、路樹及民眾私設障礙物等影響行人通行安全，當地人行道改善工程正持續全力推進。

新北市長侯友宜今前往土城區「行動治理基層建設督導」，視察國道3號金城交流道、土城國中通學廊道及永寧廣場改善工程。

侯友宜表示，健全的交通路網是區域發展的基石，國道3號增設金城交流道與捷運萬大中和樹林線，是土城近年最重要的重大交通建設，其中金城交流道工程進度穩健，預計明年9月完工通車，全向式交流道啟用後，尖峰每小時可移轉中和交流道10%交通量及土城交流道20%交通量，北土城地區進出國道3號最多可節省15分鐘。

他說，貫穿土城與樹林的捷運萬大中和樹林線，未來可銜接板南線與中和新蘆線，朝2031年完工通車目標努力。此兩項重大建設不僅能減少地方道路繞行、串聯土城醫院醫療服務範圍，更能縮短通勤時間，帶動都市更新、產業發展及整體生活機能提升。

新北市目前已完成97所學校通學廊道改善，至今年底將達一百所。土城國中通學廊道改善工程在今年7月完工，展現實體人行道建置、台電設施遷移釋放人行空間、噴花地坪鋪設及路口動線調整等具體成果，有效提升學生及居民通行安全。

市長侯友宜並步行至永寧廣場，視察周邊整體景觀與遊樂設施改善情形，永寧廣場以「生態透水、親子跑酷、全齡共融」為核心進行改造，除解決排水及日照問題外，更打造出鍬形蟲特色遊戲場，成為土城具代表性的共融公園。

土城區長周晉平於區政交流簡報表示，公園綠地建設方面，土城區近8年已完成28處公園、8處廣場及4.7公里步道改善。新北市公園建設將達到270個，提供市民優質休憩空間，讓公園成為孩子成長、家庭休閒及鄰里交流的重要場域。

侯友宜表示，市府秉持「安居樂業」理念，持續整合資源，推動重大交通建設、人本步行環境、公園綠地及運動休憩設施改善，配合土城司法園區等重大開發案，全面打造全齡宜居環境。

新北市土城國中通學廊道改善範圍涵蓋永安街及永寧路，全長約826公尺，今年6月底完工，讓通學動線更安全，新北市長侯友宜今到現場視察。記者王長鼎／攝影

新北市土城國中通學廊道改善範圍涵蓋永安街及永寧路，全長約826公尺，今年6月底完工，讓通學動線更安全，提供學童及用路人安全舒適步行環境。記者王長鼎／攝影

新北市土城國中通學廊道改善範圍涵蓋永安街及永寧路，全長約826公尺，今年6月底完工，讓通學動線更安全，提供學童及用路人安全舒適步行環境。記者王長鼎／攝影

新北市土城國中通學廊道改善範圍涵蓋永安街及永寧路，全長約826公尺，今年6月底完工，讓通學動線更安全，新北市長侯友宜今到現場視察。記者王長鼎／攝影