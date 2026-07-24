蔣萬安臨時取消行程「放鳥」AMD、微軟？產發局：為食安可以理解

毒油延燒，台北市長蔣萬安上午赴立法院舉行記者會，臨時取消「INNOPAD TAIPEI 台北新創旗艦基地」開幕行程。北議員簡舒培下午在議會質詢批評蔣萬安為了政治行程，「放鳥」超微（AMD）和微軟高層，「這像話嗎？」產發局長陳俊安指出，市長關注食安議題，可以理解。

台北市政府打造的台北新創旗艦基地，今天開幕活動匯聚產官學研重量級貴賓與生態系夥伴，包含超微半導體（AMD）台灣區總經理陳民皓、微軟公共業務事業群陳守正總經理，也同步邀請國內外企業、外國駐台代表、創投及加速器等一起見證。

INNOPAD TAIPEI以「PAD」為核心概念，致力將打造成台灣AI與前瞻科技團隊走向世界的Launchpad，同時也是國際頂尖技術與資本來到台灣的著陸點，作為未來台北市核心的新創樞紐，INNOPAD TAIPEI重點聚焦智慧科技、健康科技、淨零科技三大主軸，期盼透過基地正式啟用，串聯國內外新創、創投與企業資源，打造全球新創落地台北的第一站。

由於食藥署首度公布中聯油脂中游油品可重新上架，共計501批產品，蔣萬安上午臨時取消出席台北新創旗艦基地開幕記者會，與盧秀燕、謝國樑赴立法院，要求「沒有真相、不准上架」。

簡舒培下午在議會質詢指出，市府早上才跟AMD、跟微軟的總經理說市長不會到，「放鳥你們了？」要去動員7月25日的集會遊行？放鳥了這麼重要國際的產業夥伴「這像話嗎？」如果今天是黃仁勳來，蔣萬安敢嗎？

簡舒培也說，食安問題很重要，但蔣萬安沒有去立法院開記者會，不會影響什麼，但是新創基地的記者會，市長沒有親自出席，就讓國際廠商認為台北市政府沒有心，不顧市政、不顧新創，只為政治。

陳俊安指出，食安確實也是很重要的市政議題，市長在社會很關注的食安議題上面，去堅守地方政府應該有的立場，可以理解，也完全支持市長所做出的行程調整，沒有放鳥的問題，確實都是市政的問題。另外，市長對這個新創基地，從一開始的發想到每一次的會議，也都親自參與。