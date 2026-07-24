綁紅白警示帶是砍樹標記？北市：提醒用路安全

網傳台北市行道樹上綁著紅白色警示帶，為市府砍樹標記。工務局公園處今天表示，部分行道樹因生長方向歪斜，影響道路車行淨空，因此設置警示帶提醒用路人，與移除樹木無關。

有網友在社群平台發布照片表示，行道樹上綁著「傳說中的膠帶」，質疑是北市府砍樹的標記。

台北市工務局公園處透過新聞稿澄清，部分行道樹受樹形生長、枝幹延伸或主幹傾斜等因素，影響道路4.6公尺車行淨空，為提醒大型車輛及用路人注意通行安全，因此設置警示帶，與樹木是否移除並無任何關聯。

公園處指出，根據市區道路及附屬工程設計規範，道路須維持足夠車行淨空高度，確保大型公車、消防車及救護車等各類車輛能安全通行。公園處巡查發現，部分行道樹主幹因自然生長方向、樹形發展等，出現歪斜、懸挑，可能影響道路淨空，因此，管理單位於樹幹設置警示帶，提醒用路人注意，並安排後續評估及樹木修剪作業。

公園處表示，行道樹遍布台北市區、街道，不僅提供遮蔭、降溫、吸附空氣污染物等生態效益，更是市民生活環境的重要綠色資產。公園處秉持「保護優先、安全並重」，以維護樹木健康及市民安全為最高考量，絕不會任意移除健康樹木。

公園處呼籲，近期網傳相關照片搭配不實敘述，易造成誤解，民眾若看到行道樹設置警示帶或其他措施，切勿逕自推論為移除樹木，或散布未經查證訊息。