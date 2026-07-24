影／金城交流道工程進度超前 侯友宜：土城人回家的路越來越近

國道3號增設金城交流道工程持續穩健推進，新北市長侯友宜今天前往視察工程進度時表示，金城交流道是土城居民期待超過20年的重大交通建設，也是完善新北高快速道路路網的重要一環，目前工程進度超前1.07%，市府將與交通部高速公路局密切合作，全力如期推動工程，明年完工後可有效分流土城及中和交流道車流，北土城地區進出國道3號最多可節省15分鐘，提供民眾一條更快速、更安全的回家道路。

侯友宜表示，近年土城人口持續成長，土城司法園區、暫緩發展區、醫療及產業園區等重大建設陸續推動，交通需求快速增加，目前北土城居民大多仰賴國道3號土城及中和交流道進出國道，尖峰時段經常壅塞，市府2012年起即積極向中央爭取於兩交流道間增設金城交流道，歷經可行性研究、規畫設計及用地取得等多年努力，終於在2023年10月開工，工程進度截至今年6月底為71.74%，較預期超前1.07%，象徵地方民眾長期期待逐步實現。

侯友宜指出，目前工程各項工區施工均依計畫推展，其中橋梁基礎、下部結構及匝道工程均持續施作，施工團隊克服鄰近捷運萬大線、高架國道及既有道路等複雜施工環境，工程進度持續超前，市府也將持續協助施工交維及跨機關協調，在兼顧施工安全及交通順暢下，全力朝如期完工目標邁進。

侯友宜表示，金城交流道完工後，將可提供土城居民更直接的國道進出動線，降低車流集中於土城及中和交流道，不僅可提升國道運轉效率，也可改善地方道路交通服務品質。市府也將同步推動金城路周邊道路改善，包括調整左轉專用車道、優化路口號誌時制及交通動線配置，讓交流道效益充分發揮。

侯友宜強調，交通建設不能只是一座交流道，而是整體路網的串聯。近年新北持續推動高快速道路建設，目前已陸續完成淡江大橋主橋、淡北道路全面施工、國道1號五股交流道改善、台65線銜接國3、國1增設林口匝道、台64及台65快速道路路網優化等多項重大建設，縮短城際通勤時間，提升產業物流效率，也帶動溪北及溪南地區均衡發展。

交通局表示，國道3號增設金城交流道工程總經費56.48億元，其中建造經費30.93億元由交通部高速公路局負擔，新北市政府負擔用地取得及拆遷補償經費25.55億元，工程預計2027年12月底完工。市府將持續與高速公路局合作，落實施工交通維持計畫，降低施工期間交通影響，並於完工後搭配周邊道路及號誌改善，讓民眾更有感地享受交通建設成果。

立委蘇巧慧表示，她與之委吳琪銘一起爭取中央全額補助金城交流道建造費用，也感謝新北市長侯友宜帶領市府團隊協助用地取得及拆遷補償，這是中央、地方齊心協力，改善土城、中和、板橋市民的交通環境的成功案例。

蘇巧慧說，國道3號土城及中和交流道分別銜接台64及台65快速道路，是北土城地區民眾通勤往返的重要動線，土城交流道日交通量更高達21萬輛次，是全台國道車流量最繁忙的路段之一，而在土城及中和交流道之間新增的金城交流道，未來不僅可以有效紓緩交流道車流，更可以提升土城、中和聯外交通，讓市民朋友的通勤日常更便利、更舒適。新北市議員卓冠廷、廖宜琨，新北市議員參選人吳昇翰也到場。

吳昇翰指出，金城交流道出入口皆銜接金城路，而金城路上目前仍有捷運土城樹林線施工中，全數完工後將成為重要交通樞紐。他呼籲新北市交通局務必做好下列配套，包括市區道路與匝道的無縫接軌規畫、交通號誌秒數與交通流量的精準計算、通車後的交通維持與疏導措施。

北二高金城道工程進度超前 1.07％，新北巾長侯友宜今表示，土城人回家的路越來越近。記者王長鼎／攝影

北二高金城道工程進度超前 1.07％，新北巾長侯友宜今表示，土城人回家的路越來越近。記者王長鼎／攝影

北二高金城道工程進度超前 1.07％，新北巾長侯友宜今表示，土城人回家的路越來越近。記者王長鼎／攝影

北二高金城道工程目前累計預定進度70.67%，累計實際進度71.74%，超前1.07%，高公局指出，明年完工分流後，最多可節省15分鐘。圖／高公局供提

北二高金城道工程進度超前 1.07％，新北巾長侯友宜今表示，土城人回家的路越來越近。記者王長鼎／攝影