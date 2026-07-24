紅霞颱風外圍環流將影響台北市 明725凱道集會恐有7至8級陣風

北市府中午發布天氣提醒，依中央氣象署預報資料，中部以北地區受紅霞颱風外圍環流影響，有焚風發生機率，台北市目前為高溫黃色燈號，建議民眾避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。

毒油食安風暴，台北市長蔣萬安號召725上凱道反毒油，當天的「我是人，我反毒台」食安集會遊行活動，時間為下午5時開始集結，晚間6時正式開始，並持續至晚間8時結束。

根據北市府的天氣提醒，受到紅霞颱風外圍環流影響，需留意今(24)日下午至明(25)日傍晚風勢增強，台北市平地有7至8級陣風發生的機率，山區陣風則可能達9至11級。

台北市災害防救辦公室已通報相關局處，針對強風加強所轄的巡檢及加固等整備作業，也請民眾在戶外活動時應多加注意飛落物，確保安全。