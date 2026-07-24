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台北新創旗艦基地 聚焦智慧、健康及淨零科技

中央社／ 台北24日電

台北新創旗艦基地INNOPAD TAIPEI今天啟用，市府表示，此處將聚焦智慧、健康及淨零3大領域科技，盼協助更多技術完成驗證與商業化，實踐「國際新創來台第一站」願景。

台北新創旗艦基地INNOPAD TAIPEI今天舉行開幕記者會，原訂由台北市長蔣萬安出席致詞，但因蔣萬安今天上午臨時更改行程，前往參與立法院國民黨團記者會，而改為台北市副秘書長俞振華主持啟動儀式。

俞振華致詞表示，人工智慧（AI）已成為驅動產業轉型及城市治理的重要力量，台北市擁有完善的科技產業聚落、企業總部、人才資源及創新生態系，具備發展AI產業優勢，而INNOPAD TAIPEI的落成，將讓更多創新技術真正化為市場應用與價值。

俞振華說，市府會持續推動「新創三箭」政策，透過資金、人才及市場等面向支持新創發展，持續朝Founder Friendly City及AI-Driven Smart City邁進，期望協助更多國內外新創團隊在台北落地發展、鏈結全球市場。

台北市產業發展局表示，INNOPAD TAIPEI聚焦智慧科技、健康科技及淨零科技3大主軸領域，不僅是辦公室，更整合一站式落地服務（Soft Landing）、創業輔導、加速器鏈結、概念驗證（POC）及企業共創（POB），協助新創團隊加速實現商業合作及市場拓展，縮短商品化與產業化時程。

產業局說明，目前基地已攜手4家新創加速器，共同推動專業輔導、商業媒合及資源鏈結，預計將有60家國內外新創團隊參與輔導計畫，同時已有12家新創團隊通過進駐審查，將陸續於基地展開發展。

產業局表示，未來此處將積極拓展國際合作網絡，招募全球優秀新創團隊進駐，透過資源共享、跨域合作，協助更多創新技術在台北完成驗證、落地與商業化，實踐「國際新創來台第一站」願景，同時讓更多台灣新創從台北出發走向世界。

台北 蔣萬安

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