影／空拍看台灣 「九份紅燈籠祭」 體驗採金歲月不夜城浪漫風情

夜幕低垂依山傍海的新北市九份山城，一場跨越時空的視覺盛宴正悄然上演。透過空拍鏡頭的獨特視角，俯瞰這座因採金歲月而輝煌、因人文歷史而優雅的古鎮，在九份紅燈籠祭的點綴下，正散發著令人屏息的萬種風情。

「2026九份紅燈籠祭」於7/18（六）至8/17（一）盛大登場。今年活動以在地文化傳承與經典原創IP跨界合作為主軸，重磅邀請台灣知名布袋戲品牌「霹靂布袋戲」共同參與，以沉浸式俠義美學點亮九份山城。透過融合九份獨特的人文歷史、山海地景與觀光魅力，打造璀璨絢麗的燈海藝術裝置，並規畫一系列豐富多元的體驗活動，引領民眾以不同視角探索山城之美。邀請國內外旅客走進依山傍海的九份聚落，在層層石階與蜿蜒巷弄間，感受專屬於夏夜的浪漫風情。

萬盞紅光點亮山城 蜿蜒山徑如赤龍盤踞

從空中鳥瞰，九份的街道早已掛滿了密密麻麻的紅色燈籠。那一串串溫潤的紅光，彷彿是夜空落下的繁星，悉數點綴在古樸的石階與九份山城特色建築間。蜿蜒曲折的山徑在夜色中被成串的燈籠徹底映照出來，如同一條閃爍著耀眼紅光的巨龍，盤旋在錯落有致的山巒之間，引領著遊客走進宮崎駿式的夢幻夜景。

昇平與阿妹的世紀對望 黃金廣場燃起歷史繾綣

矗立著老建築的昇平戲院與古色古香的阿妹茶館前方，小廣場已被紅色燈籠徹底照亮。燈籠散發的暖紅光芒將小廣場烘托得無比溫馨且熱鬧，光影在古老斑駁的牆面與青石板路上跳動，交織出濃烈的復古情懷，彷彿讓人看見了當年礦業繁華時期的「不夜城」風華。

傳統工藝跨界交融 布袋戲巨星現身山城打卡

新北市政府特別與台灣象徵性的霹靂布袋戲展開跨界合作，將精緻的布袋戲角色與主題裝置藝術布置在九份的各個角落。從高空俯瞰，遊客們聚集在不同的裝置亮點前，一邊驚嘆於傳統偶戲的工藝之美，一邊駐足拍照打卡。布袋戲的傳奇色彩與九份山城的神秘氣氛完美融合，為這場燈籠祭增添了更多層次的文化底蘊。

阿妹茶館前方，小廣場被紅色燈籠徹底照亮，燈籠散發的暖紅光芒將小廣場烘托得無比溫馨且熱鬧，光影在古老斑駁的牆面與青石板路上跳動，交織出濃烈的復古情懷，彷彿讓人看見了當年礦業繁華時期的「不夜城」風華。記者許正宏／攝影

阿妹茶館前方，小廣場被紅色燈籠徹底照亮，燈籠散發的暖紅光芒將小廣場烘托得無比溫馨且熱鬧，光影在古老斑駁的牆面與青石板路上跳動，交織出濃烈的復古情懷，彷彿讓人看見了當年礦業繁華時期的「不夜城」風華。記者許正宏／攝影

九份的街道掛滿了密密麻麻的紅色燈籠，一串串溫潤的紅光，點綴在古樸的石階與九份山城特色建築間。記者許正宏／攝影