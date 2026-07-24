國民黨25日凱道集會 北市警配置270名警力

國民黨25日在凱道舉辦「我是人、我反毒台」活動，因應搭設舞台等硬體設施，台北市警方從今天晚上8時起管制凱達格蘭大道，針對此集會活動將配置270名員警。

國民黨25日在凱道舉辦「我是人、我反毒台」集會，邀食安專家、民眾代表、議員、立委及縣市首長共同發聲，向賴政府發出人民對食安風暴最沉痛的怒吼。

台北市警察局中正一分局以新聞資料表示，申准「食品安全議題」在凱道等路段舉辦，並規劃交通管制至25日深夜12時。

警方說，為提供舞台等設備搭設，今晚8時起，凱道（不含中山南路至公園路）東西雙向全線車道管制車輛通行，預計至26日凌晨3時活動撤場結束後才開放，並視交通狀況提早或延後管制開放。

警方表示，群眾將從25日下午5時起陸續進場，如人數自然溢出，會規劃分階段擴大管制。

警方說，擴大管制路段包含景福門圓環西側（北往南）外環道。中山南路（忠孝西路【不含】至凱達格蘭大道【含】）北往南快、慢車道全線，慢車道視車流狀況開放右轉青島西路或常德街進行改道。

以及，景福門圓環西側（北往南）內環，中山南路（愛國東路【不含】至凱達格蘭大道【含】）南往北快、慢車道全線；景福門圓環東側（南往北）內外環。

警方說，仁愛路（中山南路【含】至林森南路【不含】）東往西快車道及南側慢車道全線；信義路（中山南路【含】至林森南路【不含】）西往東全線車道；常德街（中山南路【不含】至公園路【不含】）東、西雙向全線車道，同樣為分階段擴大管制範圍。

此外，為維護總統府等重要官署周邊交通秩序及安全，將視活動狀況及維安考量，必要時擴大管制凱道、貴陽街、懷寧街、公園路等路段，並架設安全阻隔設施，避免群眾移轉發生衝突。

另部分，國民黨25日將於台北市成功高中召開全國代表大會，北市警方規劃16名員警在活動會場附近維護安全。