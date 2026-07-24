漁獲減少警訊 萬里 瑞芳 貢寮 沿海擴大保育 禁潛水魚槍

新北沿岸漁獲量降幅達百分之四十，近年許多魚種呈現小型化警訊。市府漁業處率先公告修正草案，將原萬里、瑞芳及貢寮保育區擴大至沿岸高潮線向外延伸三浬，成為帶狀保育區，並限制使用潛水器、魚槍及魚叉進行採捕等措施，採分級管制，兼顧海洋資源保育與合理利用。

農業局漁業處指出，新北漁獲從二○一二年的五九一九公噸下降至二○二四年的三五一六公噸，黑䱛（黑喉）、三線磯鱸（黃雞魚）、鱗鰭叫姑魚（春子）、布氏鯧鰺（紅衫）、玳瑁石斑魚（花格）、天竺舵魚（白毛）、白馬頭魚及銀紋笛鯛（紅鰽）等常見魚種，均呈現體長小型化的警訊，海洋保育行動刻不容緩；今年一月已先宣布禁用刺網。

過往點狀保育區範圍狹小，難發揮實質效果，中央法令對民眾在保育區外使用魚槍魚叉採捕無管制措施。新北漁業處表示，萬里、瑞芳至貢寮沿岸海域有豐富的珊瑚生態系，將有限的點狀保育區串聯東北角海岸形成帶狀保育區，發揮生態廊道功能，落實預警保育，也規畫後續生態調查及設巡守隊，以及放流、復育生物、養殖替代採捕等持續性保復育作為。

台灣自由潛水發展協會秘書長吳秉宥表示，水肺潛水漁獵確實存在安全及過度採捕風險，但魚槍、魚叉屬高度選擇性漁法，若未同步檢視其他漁業活動，卻僅限制休閒漁獵，恐引發管制失衡及權益爭議。

貢寮區漁會總幹事林麗美支持新制，她說，近年漁民明顯感受到海域資源逐漸減少，潛水漁獵及其他海域使用者也應共同承擔責任，「我們是靠海生活，你們是來玩的」，若海域生態豐富，對潛水觀光同樣有利。

貢寮蔡姓漁民說，當地漁民已全面停用刺網，逐步改採較友善漁法，支持限制潛水器、魚槍及魚叉採捕，不應下水獵捕，更不要將漁獲放上網路公開販售，不能一方面要求漁民轉型，卻放任休閒漁獵持續增加沿岸資源壓力。