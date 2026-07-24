管制沿岸三浬潛水魚槍採捕 學者：有助復育但須佐證

新北市府推動刺網漁業全面退出東北角三浬海域，但幽靈漁網問題棘手，海龜受困廢漁網仍層出不窮。國立台灣海洋大學海洋生物研究所教授陳義雄支持管制沿岸三浬潛水魚槍採捕行為，鼓勵潛水民眾「留影不留魚」，以觀察、攝影取代採捕，防止岩礁魚類族群崩解或消失。

國立台灣海洋大學副校長李明安指出，台灣沿岸資源從一九八○至今約減少四成，若新北在短短十二年間出現相同降幅，代表資源減少速度可能更快。體型較大的魚種通常生命週期較長，受到人為採捕或環境影響後，資源恢復速度較慢，相關限制應依科學調查結果調整。

李明安認為，將沿岸三浬畫設為帶狀保育區方向是好的，對海洋資源復育也有幫助，但相關管制仍需要更多科學資料佐證。若掌握漁業資源或特定物種明顯減少的證據，再採取保護措施會更具說服力。

陳義雄說，海大長期受新北市府委託進行海洋魚類生態研究，監測發現新北海域夏秋季仍保有多樣性群聚，但石斑、鸚哥魚、笛鯛、粗皮鯛及寒鯛等中大型經濟魚種已逐漸稀缺，能有效繁殖的種魚數量也持續減少，尤其非保育區沿岸海域承受的漁獵採捕壓力較大。

陳義雄指出，保育區內海洋生物物種群聚情形優於非保育區，顯示保育措施確有成效。除東北角三浬禁止刺網漁船作業，也應管制潛水魚槍採捕。