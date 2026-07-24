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信義線東延通車 最快8月底 北捷規畫五大好禮
北捷淡水信義線東延段昨開履勘準備會議，預計最快八月底可通車，北捷表示，未來將會有票價優惠五大好禮，包含新路段里程免費、每日限量霜淇淋禮物卡、抽捷運點數和抽捷運年票自行車等，且通車首四日每人可扭蛋一次，有機會抽中倫敦雙人來回機票等大獎。
東延段從象山站延伸一點四公里到廣慈／奉天宮站，捷運局昨赴議會交通委員會工作報告，針對東延段初勘是否已改善完成？北市捷運工程局長鄭德發表示，初勘疑慮大致完成改善，消防安檢七月三日通過，十日已送交通部備查。
鄭德發表示，後續交通部履勘完後也許會有意見，意見改善完成後再報請交通部，沒問題會發「營運許可函」，地方政府就可決定通車日期，預計八月底、九月初通車。
他指出，北市「六線齊發二點○」共有六十九點一公里、六十站點在興建和規畫中，包含「社子-士林-北投-大同區域路網」、「信義延伸中研院」、「光復南北路廊」等都已列為優先路網。
議員李明賢關心，過去信義東延考慮延伸到中研院，但捷運局稱社經條件不足，主要考量包含人口數不足，但若能將汐止人口一併納入計算，是否可以達標？
鄭德發說，目前中研院可承擔日運量不到二千人次，但南港開發速度很快，有跟幾位在地里長討論，鼓勵新市鎮開發，結合都發局一起評估，至於是否納入汐止人口，也會一併討論。「廣慈／奉天宮站」有預留尾軌，保留延伸可行性。
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