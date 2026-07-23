淡水區中山北路人行道完工 議員視察保障行人安全

新北市淡水區行人通行安全再升級，在市議員鄭宇恩與水碓里長孫麗明的積極爭取下，淡水區中山北路一段(從大仁街起至大忠街口)雙號側的全新人行道已於上個月正式完工。市議員鄭宇恩會同淡水區公所前往現場視察，確認完工後的道路不僅提供了優質的行人通行空間，更妥善規劃了停車需求，廣受在地鄉親好評。

市議員鄭宇恩表示，過去中山北路在缺乏實體人行道的情況下，民眾往往只能走在車道邊緣的路側，險象環生，確實有增設人行道的急迫需求。這次完工的人行道工程全長約260公尺，設計上特別新設了1.5公尺寬的人行道，並留設2.2公尺的設施帶以設置路燈及規劃汽機車停車空間。為了兼顧既有車流順暢，調整道路中心線，成功在有限的空間內達成人車分流與停車便利的平衡。

水碓里長孫麗明表示，人行道完工後收到許多里民的正面回饋，鄉親們紛紛表示現在走在專屬步道上「真的非常安全」。不過，孫里長也特別針對當地的交通狀況提出呼籲，因為該路段只要停一整排車，就容易導致後方塞車。提醒有開車購物的民眾，盡量避免長時間停放或違規併排，才不會造成交通阻塞。

鄭宇恩指出：「這次從大仁街到大忠街口的人行道做完之後，無論是行人的步行空間，或是汽機車的停車空間，都讓大家感受到安全性與便利性。看見這樣雙贏的施工成果是我們所樂見的。」她也強調，未來會持續推動淡水各個需要人行道的路段，為行人安全付出努力，讓友善行人的環境在淡水遍地開花。

此次中山北路一段人行道工程的順利啟用，不僅是淡水區推動「人本交通」的重要一步，更示範了如何透過妥善的設計，一次解決行人安全與在地停車需求。地方期盼在民代、里長與市府的持續合作下，能為淡水居民打造更宜居、友善的生活圈。