快訊

金邊行員挪用客戶資金！第一銀行發5點聲明「已主動彌補」金管會說話了

惡保母虐死剴剴判無期定讞 家屬律師：傷痛不會因官司結束而消失

「孕期限定前凸後翹」愷樂懷雙胞胎 5個月孕肚曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

淡水區中山北路人行道完工 議員視察保障行人安全

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
中山北路人行道完工，提供民眾安全舒適的行走環境。圖／紅樹林有線電視提供
中山北路人行道完工，提供民眾安全舒適的行走環境。圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區行人通行安全再升級，在市議員鄭宇恩與水碓里長孫麗明的積極爭取下，淡水區中山北路一段(從大仁街起至大忠街口)雙號側的全新人行道已於上個月正式完工。市議員鄭宇恩會同淡水區公所前往現場視察，確認完工後的道路不僅提供了優質的行人通行空間，更妥善規劃了停車需求，廣受在地鄉親好評。

市議員鄭宇恩表示，過去中山北路在缺乏實體人行道的情況下，民眾往往只能走在車道邊緣的路側，險象環生，確實有增設人行道的急迫需求。這次完工的人行道工程全長約260公尺，設計上特別新設了1.5公尺寬的人行道，並留設2.2公尺的設施帶以設置路燈及規劃汽機車停車空間。為了兼顧既有車流順暢，調整道路中心線，成功在有限的空間內達成人車分流與停車便利的平衡。

水碓里長孫麗明表示，人行道完工後收到許多里民的正面回饋，鄉親們紛紛表示現在走在專屬步道上「真的非常安全」。不過，孫里長也特別針對當地的交通狀況提出呼籲，因為該路段只要停一整排車，就容易導致後方塞車。提醒有開車購物的民眾，盡量避免長時間停放或違規併排，才不會造成交通阻塞。

鄭宇恩指出：「這次從大仁街到大忠街口的人行道做完之後，無論是行人的步行空間，或是汽機車的停車空間，都讓大家感受到安全性與便利性。看見這樣雙贏的施工成果是我們所樂見的。」她也強調，未來會持續推動淡水各個需要人行道的路段，為行人安全付出努力，讓友善行人的環境在淡水遍地開花。

此次中山北路一段人行道工程的順利啟用，不僅是淡水區推動「人本交通」的重要一步，更示範了如何透過妥善的設計，一次解決行人安全與在地停車需求。地方期盼在民代、里長與市府的持續合作下，能為淡水居民打造更宜居、友善的生活圈。

淡水 人行道

延伸閱讀

議員助優化淡水區天生國小通學巷 改善側溝增人行道

紅豆餅女攤販遭警搬走煎台引網友討論 今年已被開17單

影 ／新九如橋仿日本紅色鳥居設計被罵翻 工程單位改漆白色盼平息眾怒

淡水最新免費景點！走進淡江大橋美學特展，看懂這座世界級地標為什麼這麼美

相關新聞

從課堂走進社區 羅東高工攜手雙溪高中、水里商工共學共服務

為培養青年學子的領導能力、社會關懷與跨校合作精神，國立羅東高工邀請新北市立雙溪高中及國立水里商工，共同舉辦114學年度「星火匯流．蘭陽共響」學生會跨校聯合幹部訓練營，於7月21日至23日展開為期三天的研習課程與社區服務。來自三校的學生會幹部透過課程交流、企劃實作及實地服務，學習領導、合作與回饋社會的精神。

淡江大學周邊驚見野生獼猴 里長籲食不外露通報動保處

近日新北市淡水區淡江大學附近，有民眾目擊野生獼猴於市區街道出沒，由於地點鄰近大學生活圈與住宅區，引發當地居民及學生高度關注。對此，北新里里長已於第一時間通報新北市動保處，並呼籲民眾外出時務必將食物收妥，避免發生獼猴搶食的危險。

淡水區中山北路人行道完工 議員視察保障行人安全

新北市淡水區行人通行安全再升級，在市議員鄭宇恩與水碓里長孫麗明的積極爭取下，淡水區中山北路一段(從大仁街起至大忠街口)雙號側的全新人行道已於上個月正式完工。市議員鄭宇恩會同淡水區公所前往現場視察，確認完工後的道路不僅提供了優質的行人通行空間，更妥善規劃了停車需求，廣受在地鄉親好評。

特教午餐照顧壓力增 新北民代轟偷換概念、教育局提1500元指導費

新北市教育局115學年度起推動「全校全面在校用餐政策」，集中式特教班教師午餐照顧負擔是否應比照普通班導師調降授課節數，引發爭議。民代批評，教育局以113學年度已調降特教教師授課節數為由回應，是偷換概念、忽視新政策增加的第一線壓力；教育局則表示，現行每名教師每周基本授課16節，已是兼顧教師負擔與學生受教權的制度下限，115學年度起將依實際參與學生用餐照顧情形，每月發給特教教師1500元午餐指導費。

動物園「夜貓子」登場！石虎打頭陣 北市動物園25日保育員開講

北市動物園暑期夜間延長開放，每年均吸引大量遊客造訪，園方表示，7月25日至8月8日間3個星期六的主題是「夜貓子」保育，讓白天幾乎不見身影的貓科動物們擔當主角，而第一周台灣僅存原生貓科動物石虎本周六將在教育中心大廳舉行「動物保母講古」，邀請民眾為原生野生動物盡一份心力。

「逆光行路」新書發表 侯友宜讚揚社工師如人間菩薩

新北市社會局今天舉辦《逆光行路—17位資深社工師的守護紀實》新書發表會，記錄17位在新北各領域社工師的生命故事，涵蓋服務兒少、婦女、身心障礙、街友及精神醫療等領域。市長侯友宜出席活動時表示，逆光很刺眼，但社工師秉持初衷，隨時on call，總會為案家找到出路，帶他到有光的地方，社工師就像「人間菩薩」，在民眾面臨苦難時拉他一把。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。