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淡江大學周邊驚見野生獼猴 里長籲食不外露通報動保處

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
野生獼猴出沒在大學鬧區，請民眾勿將食物外露確保安全。圖／紅樹林有線電視提供
野生獼猴出沒在大學鬧區，請民眾勿將食物外露確保安全。圖／紅樹林有線電視提供

近日新北市淡水區淡江大學附近，有民眾目擊野生獼猴於市區街道出沒，由於地點鄰近大學生活圈與住宅區，引發當地居民及學生高度關注。對此，北新里里長已於第一時間通報新北市動保處，並呼籲民眾外出時務必將食物收妥，避免發生獼猴搶食的危險。

北新里長許春榮表示，近期頻繁發現獼猴在里內活動，推測可能是山上食物來源較為缺乏，或是獼猴繁殖速度快、族群數量增多，導致牠們下山覓食。這兩天獼猴出沒的地點相當密集，包括金雞母社區、水源街二段177巷，都有民眾目擊其活動蹤跡。

由於獼猴具有搶食的天性，里長特別提醒在地鄉親與附近學生，若在路上行走遇到獼猴，請務必將隨身攜帶的食物收進包包內，切勿將食物外露，以免引起獼猴上前搶奪而造成驚嚇或意外受傷。里長日前更向動保處通報處理。動保處評估後建議採用「誘捕籠」進行捕捉，待誘捕籠設置，後續再交由動保處人員妥善安置。

淡江大學 台灣獼猴

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