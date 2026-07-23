從課堂走進社區 羅東高工攜手雙溪高中、水里商工共學共服務

為培養青年學子的領導能力、社會關懷與跨校合作精神，國立羅東高工邀請新北市立雙溪高中及國立水里商工，共同舉辦114學年度「星火匯流．蘭陽共響」學生會跨校聯合幹部訓練營，於7月21日至23日展開為期三天的研習課程與社區服務。來自三校的學生會幹部透過課程交流、企劃實作及實地服務，學習領導、合作與回饋社會的精神。

羅東高工校長洪重賢表示，希望學生透過多元活動提升自我潛能，培養服務社會的能力，並將所學回饋校園。此次營隊課程結合團隊合作、企劃實務及社區議題探索，讓學生從學習走向實踐，累積寶貴經驗。

活動也規劃前往瑪利亞老人照顧中心辦理「夏日祭典」志工服務。學生們將課堂所學轉化為實際行動，設計適合長者參與的互動遊戲，以耐心陪伴、真誠交流及貼心引導，陪伴長輩度過溫馨午後，也讓長者臉上綻放久違笑容，十分有意義。

水里商工學生會會長張芷綺表示，對平時只接觸家中長輩的高中生而言，走進照護機構服務是一段十分珍貴的經驗，看見爺爺奶奶露出燦爛笑容，內心充滿溫暖與成就感。

雙溪高中學生會禮生組組長黃薰可表示，這三天的經歷讓她重新思考「服務」與「陪伴」真正的意義，真正的服務並非單純給予，而是透過陪伴與交流，讓對方感受到被理解、被重視。

羅東高工學生會會長劉定霖也分享，面對長輩時，他學會放慢步調、耐心傾聽，不需要華麗的道具，一句真誠的問候、一個溫暖的眼神與笑容，就能帶給長輩滿滿的幸福與陪伴。

雙溪高中教師陳韋全表示，看見三校學生從陌生到攜手合作，不僅完成企劃與服務，更將尊重生命、關懷他人的理念帶進社區，令人十分感動。三校也共同期許參與幹部將這三天所累積的領導、溝通、合作及服務經驗帶回校園，持續發揮影響力，讓學生會成為連結校園與社會的重要橋梁。