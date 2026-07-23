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蔡瑞月舞蹈研究社27年前遭縱火 基金會盼重啟調查

中央社／ 23日電

蔡瑞月舞蹈研究社建築體於1999年通過指定為台北市定古蹟，同年遭遇火災焚毀。蔡瑞月文化基金會等團體今天赴監察院陳情，盼監院重啟調查揪出幕後黑手，也呼籲台北市長蔣萬安公布縱火案真相。

蔡瑞月文化基金會今天與多個聲援團體赴監察院遞交陳情書，希望重啟調查縱火案，並於行前舉行記者會與行動劇指出，蔡瑞月舞蹈研究社歷經1994年及1999年兩度搶救保存運動，於1999年被指定為台北市定古蹟，但幾天後就遭縱火燒毀，質疑當年迫遷氣氛濃厚，古蹟遭焚成難解之謎。

基金會訴求包含，一，促請監察院調查台北市政府在1999年火災後，是否依法履行火災原因查證、現場保存及跨機關協調的職責並強烈要求公布監視器畫面中的縱火者身分，釐清事實及責任歸屬。

基金會表示，二、期盼監察院調查台北市府是否因兼具財產管理者及文資主管機關身分而未妥善處理職責衝突，同時呼籲台北市府停止將文化社群視為一般廠商，而應維護創造該文化資產的文化社群的經營權利，恢復古蹟創造者的應有權利。

此外，基金會呼籲，監察院調查北市府是否已針對文化資產於指定、開發或拆遷衝突期間的毀損風險，建立風險分級、巡查預警與責任追究制度，避免再有類似迫遷手段。

蔡瑞月文化基金會董事長蕭渥廷說，當時研究社通過指定為台北市定古蹟才幾天，一名台北市文化局副局長來訪，要求親自查看防火巷還詢問舞蹈研究社平時是否有人留守，沒料到翌日凌晨就發生火災。

蕭渥廷表示，蔡瑞月一生什麼都沒有，還被政治迫害、被操控，唯一擁有的這個舞蹈社也遭縱火，但蔡瑞月最終卻仍堅強，在廢墟現場留下20幾支經典舞作。

蔡瑞月文化基金會董事蕭世暉說，根據1999年電視新聞畫面，監視錄影器清楚拍到人為縱火者且火場附近汽油反應，至今卻都沒有真相，期盼能給出真相，別讓「古蹟自燃」或「拆遷戶自燃」成為台灣的恥辱。

火災 蔣萬安 監察院

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