快訊

普悠瑪超速過彎出軌釀18死…司機員尤振仲判關4年半 已獲假釋出獄

世足賽／控冠軍戰裁判「被收買」 阿根廷6萬球迷發起連署要求重賽

徐莉玲發文爆料又刪文！向太替王菲、謝霆鋒喊冤 力挺邱瓈寬提告

聽新聞
0:00 / 0:00

特教午餐照顧壓力增 新北民代轟偷換概念、教育局提1500元指導費

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市議員黃淑君批評，全面在校用餐政策增加集中式特教班教師照顧負擔，教育局卻以113學年度已減課回應，是偷換概念，教育局則表示，115學年度起將每月發給特教教師1500元午餐指導費。圖／黃淑君提供
新北市議員黃淑君批評，全面在校用餐政策增加集中式特教班教師照顧負擔，教育局卻以113學年度已減課回應，是偷換概念，教育局則表示，115學年度起將每月發給特教教師1500元午餐指導費。圖／黃淑君提供

新北市教育局115學年度起推動「全校全面在校用餐政策」，集中式特教教師午餐照顧負擔是否應比照普通班導師調降授課節數，引發爭議。民代批評，教育局以113學年度已調降特教教師授課節數為由回應，是偷換概念、忽視新政策增加的第一線壓力；教育局則表示，現行每名教師每周基本授課16節，已是兼顧教師負擔與學生受教權的制度下限，115學年度起將依實際參與學生用餐照顧情形，每月發給特教教師1500元午餐指導費。

新北市議員黃淑君指出，113學年度將集中式特教班教師授課節數調降，是為了因應特教教師長期承擔混齡教學、備課及撰寫個別化教育計畫等既有工作；115學年度全面在校用餐則是新增政策負擔，兩者不應混為一談。

她表示，集中式特教班學生在午餐期間，往往需要教師協助餵食、如廁、潔牙、服藥、情緒支持及安全維護，照顧強度與風險高於一般班級。普通班導師因午餐照顧負擔，115學年度起基本授課節數調整為15節，教育局卻未對集中式特教班提出相同的制度性減課。

黃淑君批評，教育局若以113學年度已減課為由，取代對115學年度新增負擔的回應，等同無視第一線教師壓力。她要求教育局重新檢討制度，針對集中式特教班新增的午餐照顧工作調降授課節數，並檢視課程審查及人力配套。

教育局則回應，理解集中式特教班學生在用餐期間有多項個別需求，第一線教師照顧責任確實繁重，因此規畫自115學年度起，依實際參與學生用餐照顧情形，每月發給特教教師1500元午餐指導費，肯定教師在午餐時段的投入。

教育局指出，國小集中式特教班每班配置2名教師，每周須完成32節課程，目前每名教師基本授課16節，正好支應班級完整開課需求。若再調降授課節數，可能面臨課程無法開足或必須增加人力配置，直接影響特教學生受教權益。

教育局表示，113學年度將特教教師授課節數由18節調降為16節後，已是現行制度下兼顧教師工作負擔與學生完整課程需求的最低配置，並非以「曾經減課」作為不再檢討的理由。

教育局也說，集中式特教班與普通班在班級編制、學生需求及課程安排上都有明顯差異，制度基礎不同，不宜直接以普通班導師授課節數作為比較標準。除了調整授課節數外，新北國小集中式特教班每班學生數為8人，也優於中央每班10人的標準。

教育局表示，除核發午餐指導費外，也將持續盤點午餐照顧支持人力與相關配套，並函詢中央及其他縣市實務作法。教育局尊重各界討論，但相關論述應建立在完整制度背景上，避免將不同制度直接比較，造成普通教師與特教教師間對立及社會誤解。

特教 教育局 教師

延伸閱讀

調降授課節數減輕教師負擔 嘉市府增編預算完善教師支持制度

新北免費營養午餐將上路 議員：75元齊頭式補助不盡公平

小校教師不足 兼行政還要跨科

估115小一新生僅剩21萬 教團籲修正員額編制準則、調降班級人數

相關新聞

特教午餐照顧壓力增 新北民代轟偷換概念、教育局提1500元指導費

新北市教育局115學年度起推動「全校全面在校用餐政策」，集中式特教班教師午餐照顧負擔是否應比照普通班導師調降授課節數，引發爭議。民代批評，教育局以113學年度已調降特教教師授課節數為由回應，是偷換概念、忽視新政策增加的第一線壓力；教育局則表示，現行每名教師每周基本授課16節，已是兼顧教師負擔與學生受教權的制度下限，115學年度起將依實際參與學生用餐照顧情形，每月發給特教教師1500元午餐指導費。

動物園「夜貓子」登場！石虎打頭陣 北市動物園25日保育員開講

北市動物園暑期夜間延長開放，每年均吸引大量遊客造訪，園方表示，7月25日至8月8日間3個星期六的主題是「夜貓子」保育，讓白天幾乎不見身影的貓科動物們擔當主角，而第一周台灣僅存原生貓科動物石虎本周六將在教育中心大廳舉行「動物保母講古」，邀請民眾為原生野生動物盡一份心力。

「逆光行路」新書發表 侯友宜讚揚社工師如人間菩薩

新北市社會局今天舉辦《逆光行路—17位資深社工師的守護紀實》新書發表會，記錄17位在新北各領域社工師的生命故事，涵蓋服務兒少、婦女、身心障礙、街友及精神醫療等領域。市長侯友宜出席活動時表示，逆光很刺眼，但社工師秉持初衷，隨時on call，總會為案家找到出路，帶他到有光的地方，社工師就像「人間菩薩」，在民眾面臨苦難時拉他一把。

「我們靠海生活、你們是來玩的」 貢寮漁會挺魚槍管制

新北市規畫將萬里、瑞芳及貢寮沿岸3海浬劃為帶狀保育區，並限制使用潛水器、魚槍及魚叉採捕。貢寮區漁會總幹事林麗美表示，漁會支持新制，近年第一線漁民明顯感受到海域資源逐漸減少，保育不應只要求漁民配合，潛水漁獵及其他海域使用者也應共同承擔責任。

新北擬劃3海浬帶狀保育區 學者：有助資源復育但須科學佐證

新北市規畫將萬里、瑞芳及貢寮沿岸高潮線向外3海浬劃為帶狀保育區，並限制使用潛水器、魚槍及魚叉採捕。有學者表示，擴大保育區的方向不錯，有助海洋資源復育，但相關管制應有更多科學資料佐證，若能證明資源或特定物種明顯減少，再據此採取保護措施，會更具說服力。

新北就業博覽會提供2300職缺 鼎泰豐料理廚師61K起跳

為協助社會新鮮人畢業即就業，並鼓勵轉職民眾求職，新北勞工局將在明(24)日在市府6樓大禮堂舉辦「2026新北市就業博覽會」，包含欣興電子、鴻準精密、貿聯國際、松下電器、鼎泰豐、統一超商、萬豪酒店等51家廠商釋出逾2300個工作機會，為不同背景與職涯階段求職者提供豐富選擇。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。