特教午餐照顧壓力增 新北民代轟偷換概念、教育局提1500元指導費

新北市教育局115學年度起推動「全校全面在校用餐政策」，集中式特教班教師午餐照顧負擔是否應比照普通班導師調降授課節數，引發爭議。民代批評，教育局以113學年度已調降特教教師授課節數為由回應，是偷換概念、忽視新政策增加的第一線壓力；教育局則表示，現行每名教師每周基本授課16節，已是兼顧教師負擔與學生受教權的制度下限，115學年度起將依實際參與學生用餐照顧情形，每月發給特教教師1500元午餐指導費。

新北市議員黃淑君指出，113學年度將集中式特教班教師授課節數調降，是為了因應特教教師長期承擔混齡教學、備課及撰寫個別化教育計畫等既有工作；115學年度全面在校用餐則是新增政策負擔，兩者不應混為一談。

她表示，集中式特教班學生在午餐期間，往往需要教師協助餵食、如廁、潔牙、服藥、情緒支持及安全維護，照顧強度與風險高於一般班級。普通班導師因午餐照顧負擔，115學年度起基本授課節數調整為15節，教育局卻未對集中式特教班提出相同的制度性減課。

黃淑君批評，教育局若以113學年度已減課為由，取代對115學年度新增負擔的回應，等同無視第一線教師壓力。她要求教育局重新檢討制度，針對集中式特教班新增的午餐照顧工作調降授課節數，並檢視課程審查及人力配套。

教育局則回應，理解集中式特教班學生在用餐期間有多項個別需求，第一線教師照顧責任確實繁重，因此規畫自115學年度起，依實際參與學生用餐照顧情形，每月發給特教教師1500元午餐指導費，肯定教師在午餐時段的投入。

教育局指出，國小集中式特教班每班配置2名教師，每周須完成32節課程，目前每名教師基本授課16節，正好支應班級完整開課需求。若再調降授課節數，可能面臨課程無法開足或必須增加人力配置，直接影響特教學生受教權益。

教育局表示，113學年度將特教教師授課節數由18節調降為16節後，已是現行制度下兼顧教師工作負擔與學生完整課程需求的最低配置，並非以「曾經減課」作為不再檢討的理由。

教育局也說，集中式特教班與普通班在班級編制、學生需求及課程安排上都有明顯差異，制度基礎不同，不宜直接以普通班導師授課節數作為比較標準。除了調整授課節數外，新北國小集中式特教班每班學生數為8人，也優於中央每班10人的標準。

教育局表示，除核發午餐指導費外，也將持續盤點午餐照顧支持人力與相關配套，並函詢中央及其他縣市實務作法。教育局尊重各界討論，但相關論述應建立在完整制度背景上，避免將不同制度直接比較，造成普通教師與特教教師間對立及社會誤解。