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動物園「夜貓子」登場！石虎打頭陣 北市動物園25日保育員開講

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
7月25日至8月8日間3個星期六的主題是「夜貓子」保育，讓白天幾乎不見身影的貓科動物們擔當主角，而第一周台灣僅存原生貓科動物石虎本周六將在教育中心大廳舉行「動物保母講古」，邀請民眾為原生野生動物盡一份心力。圖／動物園提供
7月25日至8月8日間3個星期六的主題是「夜貓子」保育，讓白天幾乎不見身影的貓科動物們擔當主角，而第一周台灣僅存原生貓科動物石虎本周六將在教育中心大廳舉行「動物保母講古」，邀請民眾為原生野生動物盡一份心力。圖／動物園提供

北市動物園暑期夜間延長開放，每年均吸引大量遊客造訪，園方表示，7月25日至8月8日間3個星期六的主題是「夜貓子」保育，讓白天幾乎不見身影的貓科動物們擔當主角，而第一周台灣僅存原生貓科動物石虎本周六將在教育中心大廳舉行「動物保母講古」，邀請民眾為原生野生動物盡一份心力。

園方介紹，石虎是台灣珍貴且現存唯一原生貓科動物，也是典型夜行性動物，白天多半隱身於喜歡小角落休息，傍晚才會起身活動與覓食開始活躍時間已鄰近關園，讓遊客意猶未盡，園方也邀請趁著暑期夜間延長開放，在下午4時購買星光票入園最貼近石虎作息，到台灣動物區認識神祕的原生野生動物，感受截然不同魅力。

園方說，園內石虎皆是動物園積極參與保育與救傷收容的個體，希望遊客能更認識石虎的生態特性，同時理解牠們在野外面臨的棲地破碎化、犬殺、路殺等生存挑戰，進而一起支持台灣原生野生動物保育工作，25日18時30分將舉辦「動物保母講古」由石虎保育員主講，帶領民眾深入揭開石虎在可愛外表下的神祕面紗，分享石虎的行為觀察、照養過程中的點點滴滴。

園方說，夜間開放不僅延長遊園時間，更提供貼近石虎自然生活節奏的難得機會，歡迎民眾跟石虎一起迎接夜晚，在夏季星空下探索夜行動物世界，重新發現夜晚森林生命力，並一起為守護台灣珍貴的原生野生動物盡一份心力。

7月25日至8月8日間3個星期六的主題是「夜貓子」保育，讓白天幾乎不見身影的貓科動物們擔當主角，而第一周台灣僅存原生貓科動物石虎本周六將在教育中心大廳舉行「動物保母講古」，邀請民眾為原生野生動物盡一份心力。圖／動物園提供
7月25日至8月8日間3個星期六的主題是「夜貓子」保育，讓白天幾乎不見身影的貓科動物們擔當主角，而第一周台灣僅存原生貓科動物石虎本周六將在教育中心大廳舉行「動物保母講古」，邀請民眾為原生野生動物盡一份心力。圖／動物園提供

7月25日至8月8日間3個星期六的主題是「夜貓子」保育，讓白天幾乎不見身影的貓科動物們擔當主角，而第一周台灣僅存原生貓科動物石虎本周六將在教育中心大廳舉行「動物保母講古」，邀請民眾為原生野生動物盡一份心力。圖／動物園提供
7月25日至8月8日間3個星期六的主題是「夜貓子」保育，讓白天幾乎不見身影的貓科動物們擔當主角，而第一周台灣僅存原生貓科動物石虎本周六將在教育中心大廳舉行「動物保母講古」，邀請民眾為原生野生動物盡一份心力。圖／動物園提供

7月25日至8月8日間3個星期六的主題是「夜貓子」保育，讓白天幾乎不見身影的貓科動物們擔當主角，而第一周台灣僅存原生貓科動物石虎本周六將在教育中心大廳舉行「動物保母講古」，邀請民眾為原生野生動物盡一份心力。圖／動物園提供
7月25日至8月8日間3個星期六的主題是「夜貓子」保育，讓白天幾乎不見身影的貓科動物們擔當主角，而第一周台灣僅存原生貓科動物石虎本周六將在教育中心大廳舉行「動物保母講古」，邀請民眾為原生野生動物盡一份心力。圖／動物園提供

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