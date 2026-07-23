「逆光行路」新書發表 侯友宜讚揚社工師如人間菩薩

新北市社會局今天舉辦《逆光行路—17位資深社工師的守護紀實》新書發表會，記錄17位在新北各領域社工師的生命故事，涵蓋服務兒少、婦女、身心障礙、街友及精神醫療等領域。市長侯友宜出席活動時表示，逆光很刺眼，但社工師秉持初衷，隨時on call，總會為案家找到出路，帶他到有光的地方，社工師就像「人間菩薩」，在民眾面臨苦難時拉他一把。

侯友宜說，他看完整本書17個社工師的故事非常感動，也回想當年自己剛從警校畢業時，輔導剛出獄的少年。他體會社工往往要直面社會最艱難的問題。人生幾十年寒暑，回首來時路，想想留下什麼？他再讀犯罪預防學，目的也是和社工一樣是想要助人。人生重要的是志業，有多厚、有多寬、有多深？而不是職業、職位有多高。因此勉勵大家，不要忘了自己的初心。

書中的主角之一陳柏年，曾率領社工深入被稱為「鬼樓」的三重29街進行訪視與遷移安置，更在擔任社工科股長任內積極推動「實物銀行」與「好日子愛心大平台」，至今媒合物資與現金市值已超過55億元，他更統籌訂定新北市社工人身安全維護處理要點，成為第一線夥伴職場安全的守護者。

陳秀紋是台灣家庭暴力防治中心草創期的見證者，她陪同性侵被害人製作筆錄，扮演關鍵的「轉譯者」與「守門人」，將生硬的法條轉譯為孩子能理解的白話，確保司法證據不失真。陳秀紋在長年的實務中體悟到，社工並非「救援者」，而是在一旁挖掘個案潛能的「引路者」。 她以「減念少思、順勢而為」的心態，陪伴無數受創生命在保護長河中航向自我實現的彼岸。

另在泰山「奇蹟之家」服務已22年的郭瑞真，見證了長照從草創到3.0服務的歷程。她堅持「時薪制」給付長照服務，反對將服務流於追求效率的項目計價。郭瑞真曾帶著智能障礙與精神疾患共病的「阿綢」，透過爬梯機協助她人生第一次進到咖啡館喝下午茶。她堅信「有愛就有奇蹟」，並受訓成為口腔照護指導員，守護高齡長輩的健康與尊嚴。

另外，勵馨基金會林口服務中心主任李玉華童年遭礦災喪父之痛，將「生命的裂縫」化為守護受暴婦女的動力，結合社福與社宅推動三合一方案，讓姊妹們在「好好時光」咖啡館重新開始；幸福保衛站的「關鍵推手」林映青；身心障礙者需求評估新制的先驅蔡筱郁，帶領團隊主動連結服務，減輕家庭照顧負荷。

社會局長李美珍表示，在社政體制內常談「專業」，但真正的專業往往是在逆光中行走的勇氣，社工之路像是一場馬拉松，沿途難免有創傷與無力感，她要勉勵同仁，社工的價值來自於在第一線捍衛個案權益的底氣，希望藉由這本書激勵所有社工人，也鼓勵有理想、想助人的社工學子，加入新北服務團隊。