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「我們靠海生活、你們是來玩的」 貢寮漁會挺魚槍管制

聯合報／ 記者張策林昭彰／新北即時報導
新北市規畫將萬里、瑞芳及貢寮沿岸3海浬劃為帶狀保育區，並限制使用潛水器、魚槍及魚叉採捕。圖／新北市漁業處提供
新北市規畫將萬里、瑞芳及貢寮沿岸3海浬劃為帶狀保育區，並限制使用潛水器、魚槍及魚叉採捕。圖／新北市漁業處提供

新北市規畫將萬里、瑞芳及貢寮沿岸3海浬劃為帶狀保育區，並限制使用潛水器、魚槍及魚叉採捕。貢寮區漁會總幹事林麗美表示，漁會支持新制，近年第一線漁民明顯感受到海域資源逐漸減少，保育不應只要求漁民配合，潛水漁獵及其他海域使用者也應共同承擔責任。

林麗美說，貢寮漁民對資源衰退已有危機意識，漁會去年持續與漁民雙向溝通，今年1月1日起，流刺網全面退出3海浬內海域，漁民也逐步轉向釣具類等較友善漁法。既然漁民願意配合轉型，其他使用海域的人也不應持續以氣瓶、魚槍等方式採捕。

她表示，這片海域是大家共有的，資源減少需要所有人共同維護，而不是只限制靠海維生的漁民。她直言，漁民以漁業為生，卻願意配合保育措施，反而部分潛水者到當地從事遊憩，卻攜帶魚槍、氣瓶下水採捕，「我們是靠海生活，你們是來玩的」，若海域生態豐富，對潛水觀光同樣有利。

林麗美指出，當地曾多次發現潛水漁獵者攜帶魚槍採捕，並將捕獲魚類、龍蝦等照片上傳網路，從而更容易引發更多人來採捕。漁民長期守護海域，看到相關行為自然感到不滿，也因此支持市府加強限制。

她說，當地漁民已自主成立巡守隊，希望共同維護海洋資源。市府也請專家學者進行資源及生態環境調查，既然漁民已提高警覺並願意配合，其他海域使用者也應說明其採捕目的，而非一面享受海洋資源、一面增加生態壓力。

林麗美強調，保護海洋資源及維持永續經營，是所有人共同的責任，漁會樂見市府推動相關限制，也希望社會大眾共同維護貢寮沿岸海域。

貢寮 漁民

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