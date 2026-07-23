新北擬劃3海浬帶狀保育區 學者：有助資源復育但須科學佐證

新北市規畫將萬里、瑞芳及貢寮沿岸高潮線向外3海浬劃為帶狀保育區，並限制使用潛水器、魚槍及魚叉採捕。有學者表示，擴大保育區的方向不錯，有助海洋資源復育，但相關管制應有更多科學資料佐證，若能證明資源或特定物種明顯減少，再據此採取保護措施，會更具說服力。

新北市漁業處統計，新北沿岸漁獲量從2012年的5919公噸，下降至2024年的3516公噸，12年間減少約4成，多種魚類也出現體長小型化警訊。國立台灣海洋大學副校長李明安指出，這與台灣沿岸漁業資源長期下降的趨勢一致；台灣沿岸資源從1980年代至今約減少4成，若新北在短短12年間即出現相同降幅，代表資源減少速度可能更快。

李明安表示，體型較大的魚種通常生命週期較長，受到人為採捕或環境影響後，資源恢復速度較慢，管理上更需審慎。不同物種的復育能力也有差異，相關限制應依科學調查結果調整，也可思考總可採捕量等管理方式。

李明安認為，將沿岸3海浬畫設為帶狀保育區，方向上是好的，對海洋資源復育也有幫助，但相關管制仍需要更多科學資料佐證。若市府掌握漁業資源或特定物種明顯減少的證據，再據此採取保護措施，會更具說服力。

國立台灣海洋大學海洋生物研究所教授陳義雄表示，海大長期受新北市府委託進行海洋魚類生態研究，監測發現新北海域夏、秋季仍保有多樣性群聚，但石斑、鸚哥魚、笛鯛、粗皮鯛及寒鯛等中大型經濟魚種已逐漸稀缺，能有效繁殖的種魚數量也持續減少，尤其非保育區沿岸海域承受的漁獵採捕壓力較大。

陳義雄指出，今年調查也發現，保育區內海洋生物物種群聚情形優於非保育區，顯示保育措施確有成效。除東北角3海浬已禁止刺網漁船作業，也應管制潛水魚槍採捕，鼓勵潛水民眾「留影不留魚」，以觀察、攝影取代採捕，避免岩礁魚類族群崩解或消失。