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新北就業博覽會提供2300職缺 鼎泰豐料理廚師61K起跳

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
新北勞工局將在24日在市府6樓大禮堂舉辦「2026新北市就業博覽會」，51家廠商釋出逾2300個工作機會，為不同背景與職涯階段求職者提供豐富選擇。圖／新北勞工局提供
新北勞工局將在24日在市府6樓大禮堂舉辦「2026新北市就業博覽會」，51家廠商釋出逾2300個工作機會，為不同背景與職涯階段求職者提供豐富選擇。圖／新北勞工局提供

為協助社會新鮮人畢業即就業，並鼓勵轉職民眾求職，新北勞工局將在明(24)日在市府6樓大禮堂舉辦「2026新北市就業博覽會」，包含欣興電子、鴻準精密、貿聯國際、松下電器、鼎泰豐、統一超商、萬豪酒店等51家廠商釋出逾2300個工作機會，為不同背景與職涯階段求職者提供豐富選擇。

勞工局長陳瑞嘉表示，正值畢業求職旺季，也是民眾年中轉職、規劃下半年職涯的重要黃金期，這次徵才活動特別瞄準暑假旅遊及餐飲消費商機與科技業下半年出貨旺季的人力需求，吸引多家企業踴躍參與，其中，旅宿餐飲業為最大求才主力，占比達4成2。

其次為科技製造業，占比3成3，而現場釋出工程師、總務行政、會計採購及儲備幹部等多元職缺，無論是初入職場的新鮮人或尋求轉職發展的求職者，都能依自身專長與職涯發展方向，找到合適的工作機會。

薪資方面，彩富電子祭月薪60K誠徵各式工程師，台灣基恩斯延攬業務工程師薪資55K起，餐飲業包括鼎泰豐料理廚師職缺以61K起招募人才，金色三麥徵求餐服儲備幹部月薪50K起。

勞工局表示，除正職職缺，現場也提供豐富的兼職機會，鴻準精密臨床駐點服務專員時薪上看300元，台灣松屋內場計時人員時薪最高265元。此外，載板龍頭欣興電子釋出170個職缺，六角國際及貳樓餐飲等知名餐飲品牌也擴大招募近百個工作機會，歡迎民眾把握與企業面對面交流機會。

勞工局說明，就業博覽會從24日上午10點至下午3點，地點在市府6樓大禮堂，活動現場除匯集豐富徵才機會，也有「履歷健診」由專業職涯顧問提供一對一諮詢，協助求職者優化履歷內容、強化面試技巧，提升求職競爭力，另「就業促進服務專區」整合各項就業專案及諮詢資源，提供適切職涯諮詢與就業支持，協助民眾順利銜接職場。

新北勞工局將在24日在市府6樓大禮堂舉辦「2026新北市就業博覽會」，51家廠商釋出逾2300個工作機會，為不同背景與職涯階段求職者提供豐富選擇。圖／新北勞工局提供
新北勞工局將在24日在市府6樓大禮堂舉辦「2026新北市就業博覽會」，51家廠商釋出逾2300個工作機會，為不同背景與職涯階段求職者提供豐富選擇。圖／新北勞工局提供

勞工局 鼎泰豐 職缺

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