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紅線「廣慈／奉天宮」將通車 北捷規畫初期免費搭、抽機票等優惠

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北捷運紅線廣慈／奉天宮站已接近完工，今晚將決定交通部履勘日期。本報資料照片
台北捷運紅線廣慈／奉天宮站已接近完工，今晚將決定交通部履勘日期。本報資料照片

北捷運信義東延段何時通車？捷運工程局今表示初勘問題大致已解決，今天晚上將舉行預備履勘會議，確定交通部履勘日期，局長鄭德發表示，依照其程一卻順利，預計8月底、9月初可順利通車。此外北捷也寄出多項優惠，包含該路段免費、抽機票等好禮優惠。

捷運局今天赴議會交通委員會工作報告，鄭德發指出，「6線齊發2.0」政策中目前共有69.1公里60站點仍在興建規畫中，包含即將通車信義東延段，興建招標有萬大樹林線一二期、南環段、北環段、東環段等共58.1公里51站；剩餘11.02公里9站包含「社子-士林-北投-大同區域路網」、「信義延伸中研院」、「光復南北路廊」都已列為優先路網，將視整體需求評估。

針對東延段初勘是否已改善完成，鄭德發表示，初勘疑慮大致完成改善，針對消防安檢也於7月3日通過，10日已送交通部備查，預計今天晚上就會舉行履勘預備會議，若一切沒問題，就會來去確定履勘時間，後續流程交通部履勘完後也許會有些意見，針對意見改善完成報請交通部，沒問題有會發「營運許可函」地方政府就可決定通車日期，以流程來看預計8月底、9月初通車。

議員李明賢也關心，過去信義東延有考慮延伸到中研院，但捷運局稱社經條件不足主要考量有哪些，包含人口數不足，但若能將汐止人口一併納入計算是否可以達標。

鄭德發說，目前中研院可承擔日運量不到2千人次，但南港開發速度很快，有跟幾位在地里長討論，鼓勵新市鎮開發，結合都發局一起評估，至於是否納入汐止人口，也會一併討論，「廣慈／奉天宮」預留尾軌，保留延伸可行性。

北捷公司也說，未來東延段通車後，也將會有票價優惠5大好禮，包含新路段里程免費、每日限量霜淇淋禮物卡、抽捷運點、抽捷運年票自行車等好禮、通車首4日每人可扭蛋一次有機會抽中倫敦雙人來回機票等大獎。

北捷 機票 東環段

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