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幼兒園虐童案發生未依法通報警察局？許淑華轟北市教育局「不知不覺」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市議會警衛委員會關注北市發生虐童案。記者楊正海／攝影
北市議會警衛委員會關注北市發生虐童案。記者楊正海／攝影

台北市某私立連鎖幼兒園爆出虐童案，家長從監視器畫面發現至少13孩童受害，不當對待高達76件。台北市議員許淑華上午在議會警衛委員會指出，依幼教法規定，只要涉及刑案，教育局就應該主動通報警察局，但至今教育局沒有和警察局聯繫，根本是「不知不覺」。

許淑華表示，這件虐童案要非常謹慎處理，北市虐童事件太多了，一次又一次，這對台北市的家長跟幼童，都是非常大的一個傷害。許淑華在警衛委員會中，追問市警局「教育局什麼時候通報你們？」教育局到目前為止，有沒有跟警察局做任何的通報？協助辦案？

許淑華說，依幼教法規定，只要是涉及刑事案件，涉及到犯罪，教育局就要主動通報警察局，但教育局不是只是後知後覺，還是「不知不覺」，陸續有受害孩童，但教育局卻沒有主動通報，覺得這太離譜，第一起案件是從6月27 日，家長就去報案了。

許淑華指出，議員徐立信是7月15日開記者會，記者會後教育局也居然只做「行政督導」，並沒有把這些案子當作是虐童案件，連議員開了記者會，教育局都沒有後續再通報給警察局；「教育局應該廢掉算了」所有的事情真相，都必須透過警察，家長自己去報案，然後警察去偵辦，偵辦完了以後才有真相。

另外，委員會第一召集人、議員張志豪也指出，市府有沒有SOP，類似警示機制，可以趕快動起來？虐童是零容忍，府級要先知道，不要等到議員開完記者會，府級才有作為，應研究一下如何多一點熱心，阻止下一個悲劇。

市警局長林炎田表示，報案是陸陸續續，從6月27日到7月22日，警方的原則是有報案就受理，6月27第一案就報請地檢署檢察官指揮偵辦，7月3日就按照檢察官的指示做強制處分、搜索。

對於教育局是否主動通報警察局？中正一分局長陳瑞基指出，第一時間警察局受理報案時，就跟學校、教育局還有社會局互相聯繫，警察局的權責，是跟社會局來做通報，另外就是園方有跟教育局做通報，「4單位有連起來」。

至於偵辦情形，陳瑞基表示，中正一分局從6月27日至7月22日，一共受理9件報案，包括監視器、名冊等相關證據全部都查扣，移送的案件，目前完成調查的4件，已經全部移送地檢署，另4件是中正一分局偵辦中，另一1件大安分局偵辦。至於警方的SOP？林炎田指出，接到報案，馬上報請檢察官指揮偵辦，這是警方的SOP。

許淑華 教育局 警察

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