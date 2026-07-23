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北市三興國小天橋27日開拆 基隆路光復南路交管
台北市新工處今天表示，基隆路與光復南路口的三興國小天橋將在27日至30日拆除，工程安排在4個晚間進行，期間周遭道路會實施交通管制及車道封閉，請駕駛依循現場人員指揮。
台北市工務局新建工程處今天發布新聞稿表示，在完成試封閉，並確認周邊人行交通安全配套措施完善後，三興國小人行天橋將自27日晚間10時起，分別在4天的晚間拆除天橋的橋梁、橋墩及樓梯，以降低工程對白天交通的衝擊。
新工處說明，27日晚間10時至隔天上午6時預計拆除跨基隆路橋梁，期間會封閉基隆路（信義路至光復南路）車道；28日晚間10時至隔天上午6時拆除跨光復南路橋梁，過程封閉光復南路（信義路至基隆路）車道。
29日及30日的晚間10時至隔天上午6時則安排拆除橋墩，會封閉各橋墩旁的外側車道，但其餘車道開放通行。
新工處表示，施工團隊會全力專注，在確保安全的前提下儘量縮短作業時間，並依進度機動調整管制範圍，請用路人行經此路段時減速慢行，配合現場交通指揮人員引導。
依據新工處資料，三興國小天橋在民國74年竣工，拆除費用約新台幣2432萬元。
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