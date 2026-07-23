新北擬禁3海浬魚槍魚叉採捕 專家憂管制失衡：恐淪漁民專屬漁業區

新北市擬將萬里、瑞芳及貢寮沿岸高潮線向外3海浬劃為帶狀保育區，並限制使用潛水器、魚槍及魚叉採捕。專家表示，水肺潛水漁獵確實存在安全及過度採捕風險，但魚槍、魚叉屬高度選擇性漁法，若未同步檢視其他漁業活動，卻僅限制休閒漁獵，恐引發管制失衡及權益爭議。

台灣自由潛水發展協會秘書長吳秉宥表示，近幾個月陸續發生漁獵潛水死亡案件，也有漁獵者將大量漁獲照片上傳社群平台，引發民眾質疑過度採集、觀感不佳。漁獵本身具有風險，尤其使用水肺呼吸設備，可長時間停留水下，相較憋氣下潛的自由潛水，更容易出現採捕數量過多的情形。

他指出，自由潛水漁獵是歷史悠久的海洋資源利用方式，早年沿海居民或部分原住民族，在缺乏漁船及現代設備的年代，便以憋氣方式下潛捕魚，採捕能力受到個人體力及停留時間限制。針對使用潛水器採捕加以限制，應較容易形成共識，真正爭議則在是否全面禁止魚槍、魚叉。

吳秉宥表示，自由潛水與海洋永續保育高度相關，海域必須維持良好生態及環境，才能持續吸引民眾接近海洋。協會近期也在潛水員養成教材中加入友善漁獵內容，強調僅採捕自身所需，不應將休閒漁獵所得拿去交易，也不得違反保育區規範或過度影響海洋資源。

他說，台灣現有保育區範圍普遍過小，擴大保護區方向值得支持，但擴大後採取何種管制方式，仍應讓保育團體、漁獵團體及漁民共同討論。新北現行3海浬內主要限制流刺網，對一支釣、延繩釣等其他漁法並未全面禁止，若新制僅針對潛水器、魚槍及魚叉採捕，容易被認為是特別針對休閒漁獵。

吳秉宥指出，魚槍及魚叉屬高度選擇性漁法，採捕者可以辨識魚種、體型、成熟程度及是否抱卵，因此政府除全面禁用器具外，也可採取更細緻的管理方式，包括限制魚種、最低體長、採捕數量、繁殖季節及抱卵母魚等。

他表示，相較之下，網具容易產生混獲、誤捕及棄捕問題，遭捕獲的非目標物種即使被丟回海中，也未必能存活；網具或延繩釣設備遺失後，還可能成為幽靈漁具，持續纏繞海龜及其他海洋生物，甚至破壞棲地。魚槍及魚叉則不會產生混獲或幽靈漁具問題，漁獲量也受限於個人體力。

吳秉宥說，這項爭議核心其實是傳統漁業與休閒漁獵間的資源分配衝突。即使休閒漁獵被認為是相對具選擇性的方式，保育團體仍可能質疑，既有漁業已對海洋造成負擔，是否還應讓更多海洋利用者進入。

他建議，中央應先建立全國一致的休閒漁獵管理制度，明訂每人採捕數量、魚體尺寸、禁捕魚種、繁殖季及抱卵限制，再讓地方政府有所依循，避免地方直接全面禁止，造成「兩邊火車對撞」。

吳秉宥也指出，目前仍缺乏足夠資料比較休閒漁獵與商業漁業對特定魚種造成的實際影響，例如魚槍、魚叉一年採捕多少石斑魚，與沿岸漁業捕獲數量相比占多少比例，都應先有科學調查。若沒有相關資料，受管制團體恐難接受自己被認定為沿岸資源衰退的主要原因。

他表示，全面禁止並非完全不可行，但應建立落日條款或生態恢復後的檢討、開放機制，否則可能被質疑，3海浬內禁止網具及休閒漁獵後，只剩漁民可使用其他漁法採捕，形同替漁民或漁會劃設專屬漁業區。

吳秉宥強調，各方對擴大保育區、限制水肺採捕，以及管制繁殖期、抱卵個體等方向並非沒有共識，市府應讓不同團體充分溝通，在保育及民眾海洋利用權益之間取得平衡。