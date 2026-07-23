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台語也能通 「雙北AI公車站長」免載App 掃碼語音查公車

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
記者會中，聯管委員會主任委員李博文（右3）感謝雙北及業界的支持，未來鼓勵民眾多加運用，也是訓練AI站長更趨完美。記者邱書昱／攝影
記者會中，聯管委員會主任委員李博文（右3）感謝雙北及業界的支持，未來鼓勵民眾多加運用，也是訓練AI站長更趨完美。記者邱書昱／攝影

雙北AI公車站長經過一年試辦，整合資料集搜集民眾使用回饋，以及優化系統整合後，今天舉辦記者會宣布上線。華夏科技公司介紹，民眾無需下載App只要手機掃描站牌旁的QR Code就能直接導入網站內，用語音方式查詢。聯管委員會主任委員李博文感謝雙北及業界的支持，未來鼓勵民眾多加運用，也是訓練AI站長更趨完美。

負責系統的華夏科技公司表示，平時若到不熟悉的公車站點，查找公車路線圖後，卻剛好有另一台公車停靠，很多人都會搭上車問駕駛長會不會到達目的地，若沒有就又下車。為了幫助駕駛長避免分心，同時也讓民眾查找順利，因此透過雙北AI公車站長便能詢問。

華夏科技公司介紹，經過一年多的優化，在公車站牌資訊圖上貼出QR Code掃描，不用下載App方式，就能連線到雙北AI公車站長，這次增設台語服務勾選，除了詢問搭車資訊，也能協助規畫轉乘、協尋遺失物等服務，讓搭公車變得方便。

聯管委員會主任委員李博文說，當初是新北市交通局長鍾鳴時所發想，目的在於讓駕駛長不要邊開車還得分心，也感謝台北市交通局長謝銘鴻支持，促成雙北共同開發AI公車站長，其實這也是在去年1月20日運價調整時，業者承諾要將AI站長納入工作事項，經過不斷調整、研發、訓練下，精進到台語、英語、國語都能使用。

李博文說，雙北有1萬2千多個公車站點，「北市陽明山擎天崗、新北市板橋到福隆海水浴場。」都能夠24小時協助乘客回答即時訊息。同時，AI需要持續訓練，才能夠將Data Base升級，拜託大家多利用。

新北市公車公會理事長呂奇峯說，去年度的試辦計畫過後收到很多回饋、改善，在雙北兩位局長指導下，以及團隊研發順利推出AI站長，這不僅是全國創舉，未來也相信國際間都會爭相學習及導入。

鍾鳴時說，雙北的公車其實是水乳交融，每年將近8億到10億次的查詢，龐大的資訊量都在網路上留存，AI站長如同新生兒慢慢學習成長，過程中也並非完全滿意，終於時至今日到了國小畢業，未來還有許多機會能創造全世界的紀錄。

謝銘鴻說，一年多來努力，促成了雙北AI公車站長，就如同鍾鳴時所說，是要幫助減輕駕駛長負擔而發想，他自己也曾體驗過，搭乘公車到陌生地方時，不知道要怎麼換路線的經驗，如今AI輔助之下，以及公車業界的支持、優秀團隊創造，未來勢必會扮演重要角色。

雙北AI公車站長。記者邱書昱／攝影
雙北AI公車站長。記者邱書昱／攝影

雙北AI公車站長在公車站牌資訊圖上貼出QR Code掃描，不用下載App方式。記者邱書昱／攝影
雙北AI公車站長在公車站牌資訊圖上貼出QR Code掃描，不用下載App方式。記者邱書昱／攝影

台語 雙北 公車

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