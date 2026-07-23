新北新制 萬里、瑞芳、貢寮將擴大保育區 潛水禁用魚槍魚叉

新北市沿岸漁獲量近年驟降約40%，市政府擬將擴大萬里、瑞芳、貢寮的保育區範圍，自平均高潮線向外延伸3海里，並限制使用潛水器、魚槍及魚叉採捕。修正草案目前仍於公告預告期間，開放各機關、團體及民眾踴躍提出意見。

農業局漁業處指出，近年深刻感受沿岸資源減少危機，依漁業統計數據顯示，新北市沿岸漁獲量從2012年的5919公噸，下降至2024年的3516公噸，降幅高達40%。近幾年黑䱛（黑喉）、三線磯鱸（黃雞魚）、鱗鰭叫姑魚（春子）、布氏鯧鰺（紅衫）、玳瑁石斑魚（花格）、天竺舵魚（白毛）、白馬頭魚及銀紋笛鯛（紅鰽）等常見魚種，均呈現體長小型化的警訊，海洋保育行動刻不容緩。

市政府為推動海洋資源保育與棲地維護，持續推動覆網清除計畫，自2012年至今已清除3萬6816公斤，並與國立海洋大學及台灣山海天使環境保育協會推動珊瑚復育，於卯澳海域復育超過3500株珊瑚，打造更完整的海洋棲地。

生物復育方面，持續與海洋大學及水產試驗所合作放流九孔、文蛤、花枝、海膽及多種海水魚苗，總數超過909萬尾（粒），今年也推動海膽產業構建輔導計畫，以養殖取代採捕，兼顧海洋保育與漁民生計。

另自2017年與漁業署合作推動刺網漁業輔導轉型計畫，至今輔導近70%，共592艘刺網漁船轉型為對環境較友善的漁法，更從今年1月1日推動刺網漁具全面退出東北角3海里，讓新北礁岩海岸包括金山、萬里、瑞芳及貢寮，3海里內免除網具對珊瑚及海洋生物的影響。

除了推動保育、復育措施，市政府也持續進行海上巡護，維護漁民海上作業安全及漁場秩序，取締非法採捕行為，2019年至2025年已完成532次巡護工作，去年起輔導萬里及貢寮區漁會成立保育區巡守隊，進行岸際巡查並即時通報違規採捕案件，建立公私協力守護維護海洋資源。

且根據國際研究與海洋保育經驗，過往點狀保育區因面積範圍太小，難以發揮實質保育效果，新北沿岸從萬里、瑞芳至貢寮擁有豐富的珊瑚生態系，本次擴大保育區劃設，即是將有限的點狀保育區連接為串聯東北角海岸的帶狀保育區，以發揮生態廊道功能，落實預警保育原則。

此外，考量魚槍、魚叉採捕具有高度選擇性，往往鎖定海洋食物網營養階層較高的魚類，此類高精準度採捕行為已對沿岸特定魚種造成顯著壓力，若缺乏適當管制，恐造成海洋生態失衡。

因此綜合專家建議、海洋資源管理需求，本次修正草案將原本萬里、瑞芳及貢寮保育區由點狀擴大至沿岸高潮線向外延伸3海里成為帶狀保育區，除範圍較原本擴大數倍，並採分級管制，同時禁止以非釣具類漁具、限制使用潛水器（凡水肺氣瓶、浮潛或其他可供潛水人員長時間潛入水下的設備）搭配魚槍及魚叉採捕水產動植物，以兼顧海洋資源保育與合理利用。

漁業處指出，今年6月17日以「新北府農漁字第1152538607號公告」預告擴大保育區草案，是響應國際「昆明-蒙特婁全球生物多樣性框架」30×30（2030年保護30%海洋及陸域）目標，重新檢討、新增新北市水產動植物繁殖保育區公告事項。

由於守護海洋資源及永續發展沒有單一解方，需要政府、漁民、學界及社會大眾共同參與。市政府理解魚槍使用團體及自由潛水愛好者的顧慮與訴求，但作為海洋資源守護者，面對沿岸生態警訊與危機，劃設帶狀保育區及加強管制確有必要性與急迫性，目前刺網漁業已全面退出東北角3海里海域，唯有維持珍貴岩礁與珊瑚生態系健康，才能持續提供優質休閒生態旅遊環境。

本次修正草案目前仍於公告預告期間，歡迎各機關、團體及民眾於8月17日以前踴躍提出意見，新北市政府將秉持公開透明原則，廣納各界建議，共同打造兼顧保育與利用的永續海洋環境。

預告草案公告內容網址 https://web.law.ntpc.gov.tw/news.aspx?msgid=7407

新北市政府推動珊瑚復育，於卯澳海域復育超過3500株，擬將擴大萬里、瑞芳、貢寮的保育區範圍，自平均高潮線向外延伸3海里，同時限制使用潛水器、魚槍及魚叉採捕水產動植物。圖／新北市漁業處提供

新北市政府輔導漁會清除海底覆網，並擬將擴大萬里、瑞芳、貢寮的保育區範圍，自平均高潮線向外延伸3海里，同時限制使用潛水器、魚槍及魚叉採捕水產動植物。圖／新北市漁業處提供

新北市政府與海洋大學合作復育放流九孔苗，並擬將擴大萬里、瑞芳、貢寮的保育區範圍，自平均高潮線向外延伸3海里，同時限制使用潛水器、魚槍及魚叉採捕水產動植物。圖／新北市漁業處提供

新北市政府擬將擴大瑞芳的保育區範圍，自沿岸平均高潮線向外延伸3海里。從原本紅線範圍擴大至綠色點狀範圍，面積擴增數倍，採分級管制。圖／新北市漁業處提供