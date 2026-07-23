青春山海線推周二限定啟航 飽覽北海岸美景秒殺團明天開搶

青春山海線景觀雙層巴士自今年5月開跑以來，敞篷高視野的「移動觀景台」體驗掀起北海岸旅遊熱潮，原訂班次開放報名後迅速額滿。新北市政府觀光旅遊局今宣布，為回應市場高度期待，將推出「青春山海線景觀雙層巴士周二限定團」，導入海陸雙視角，帶領民眾從海上與陸地欣賞北海岸的多元風貌。

新北市觀旅局表示，青春山海線景觀雙層巴士成功將萬里、金山、石門及淡水等北海岸節點，串聯成兼具景觀、美食與文化底蘊的旅遊廊帶，本次「周二限定團」明天(24日)開放報名，8月18日首發啟航，此限定團最大亮點，主打「不只從岸上看，也要從海上看」的立體觀光體驗。

行程不僅延續青春山海線的精緻與深度，帶領旅客乘坐景觀雙層巴士走訪浪漫的萬里幸福廣場、鬼斧神工的維納斯海岸與駱駝峰，並漫步金山老街、小鶴基地與富貴角燈塔步道。

除此之外，為了詮釋「海上視角」，安排於漁人碼頭搭乘專屬遊艇迎風出航，近距離飽覽壯闊的淡江大橋之美。此外，為回饋旅客熱烈支持，限定團特別加碼贈送在地必吃的「石門劉家肉粽」與甘醇溫潤的「石門鐵觀音陳年老茶」，讓這趟從岸邊到海上層層展開的山海盛宴，不僅大飽眼福，更能透過舌尖留下屬於北海岸的記憶。

觀旅局強調，青春山海線全新「周二限定團」自8月18日迎來首發，並一路舉辦至12月底。由於加開班次名額有限，有意參加民眾於7月24日上午10點準時至活動網頁搶位，本次遊程延續每人988元優惠價，以超值內容帶領旅客探索北海岸多元魅力。相關活動詳情可透過新北市觀光旅遊網或「新北旅客」臉書粉絲專頁查詢。

青春山海線景觀雙層巴士周二限定團，導入海陸雙視角，帶領民眾從海上與陸地欣賞北海岸的多元風貌。圖／新北觀旅局提供