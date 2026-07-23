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配合淡北道路橋墩施工 關渡橋前民權路7月底起分三階段夜間施工

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
配合淡北道路工程主線橋墩施作，新工處將於7月27日至28日及8月4日至6日夜間辦理關渡大橋前民權路拓寬工程。圖／新北市工務局提供
配合淡北道路工程主線橋墩施作，新工處將於7月27日至28日及8月4日至6日夜間辦理關渡大橋前民權路拓寬工程。圖／新北市工務局提供

配合淡北道路工程主線橋墩施作，新北市新工處將於7月27日至28日，以及8月4日至6日晚間10時至翌日上午5時30分，分三階段辦理關渡大橋前民權路拓寬工程。施工期間將分階段於民權路雙向各圍設一車道架設施工圍籬，拓寬後雙向仍維持各二車道通行。

新北市工務局長馮兆麟表示，市府將依工程進度持續推動淡北道路各項工項，並適時公布交通維持及改道資訊，同步做好施工期間交通維持及安全管理，請民眾留意相關公告，並配合現場交通管制措施。

新工處說明，第一階段將於7月27日晚間10時至28日上午5時30分辦理路面刨鋪，期間封閉淡水往五股方向上關渡橋汽機車道，以及往台北方向機車道。往五股方向汽機車須由內側二車道直行至聖景路迴轉後，再上關渡大橋；往台北方向機車則改由內側二車道直行。

第二階段預計於8月4日晚間10時至5日上午5時30分施工，期間封閉淡水往台北方向內側二車道。往台北方向車輛須先駛上關渡大橋，再下八里匝道，於龍米路一段迴轉後重新上橋往台北方向行駛。

第三階段則於8月5日晚間10時至6日上午5時30分辦理路面刨鋪，期間封閉台北往淡水方向車道，現場將設置指揮人員，引導車輛繞行民權路92巷。

新工處表示，本次工程採分階段、夜間施工方式辦理，以兼顧橋墩施作需求及道路交通運作，降低對車流影響。提醒汽機車行經關渡大橋前民權路周邊時，留意現場改道指示、交通標誌及號誌管制，並提前規畫行車路線、預留通行時間。

淡水 車道 淡北道路

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