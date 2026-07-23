新北大巨蛋落樹林 蘇巧慧：要有一個新觀念有熱情新市長規畫巨蛋未來

新北市長侯友宜昨宣布大巨蛋確定落腳樹林，國民黨新北市長參選人李四川提出打造「北有科學城、南有巨蛋城」，民進黨蘇巧慧今天說，除了要興建好的一顆巨蛋之外，未來這個展館要如何能夠兼顧運動賽事和演唱活動，都應該要有一個喜歡運動、喜歡演唱會，而且有新觀念、有熱情的新市長，和市民一起來規畫大巨蛋的未來。

蘇巧慧今天上午到汐止橫科市場掃街拜票，媒體詢問新北大巨蛋昨天宣布確定落腳樹林，李四川提出「北科學、南巨蛋」說法，請問委員怎麼看。

蘇巧慧說，非常感謝市長侯友宜領導的市府團隊，昨天拍板把新北大巨蛋決定落腳在樹林，樹林的鄉親還有整個新北鄉親大家其實都非常期待。但她提醒過去台北大巨蛋在興建過程除工程有爭議之外，一直到現在球賽過程當中都還會有漏水情形，因此不管是工期時間或者工程品質，都應該要嚴格把關。

蘇巧慧表示，除了興建好的一顆巨蛋之外，未來在永續經營的方面，展館要如何能夠兼顧運動賽事和演唱活動，都應該要有一個喜歡運動、喜歡演唱會，而且有新觀念、有熱情的新市長，和市民一起來規畫大巨蛋的未來。

至於淡水的部分，蘇巧慧指出，淡海新市鎮現在最需要的是生活品質的提升，這幾年她和議員鄭宇恩一直為了淡海新市鎮的醫療量能在努力，也已經共同完成爭取淡海醫療次分區，所以有機會可以再增設醫院。

蘇巧慧並說，未來再加上這個淡北道路的興建以及其他種種的建設，她相信淡海新市鎮除了科學園區，生活品質以及整個教育、文化、歷史、觀光的提升，淡水的未來是非常可以期待的，她也很希望能夠和淡水的鄉親一起努力。