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新北大巨蛋／富邦悍將 期待坐擁雙主場

聯合報／ 記者藍宗標葉姵妤／綜合報導

雙北地區將迎來第二座大巨蛋，資深球評王雲慶說，新北大巨蛋若想要有好成績，須打出更好的「營運牌」，才能吸引更多企業投入經營；富邦悍將隊領隊陳昭如對新北市布局大型體育場館，整體職棒環境與運動娛樂產業升級，也樂觀其成。

王雲慶曾任大巨蛋顧問，並參與新北大巨蛋選址會議，他說，雙北絕對可以容納兩座大巨蛋，新北大巨蛋若想要成為台北大巨蛋的強力競爭對手，在抽成、配套方面都須仔細評估。

新北大巨蛋設定二○三二年啟動興建，王雲慶指出，若能二○三六年啟用，台北大巨蛋還有十年時間可以獨占市場，靠著得天獨厚的地理位置，有捷運加上周邊商業設施林立，未來十年至少還能「躺著賺」，接下來就要面對新北大巨蛋的挑戰。

中華職棒進駐台北大巨蛋安排例行賽第三年，截至昨天賽前，合計一百廿五場比賽，吸引逾二百五十六萬人次進場，場均人數二萬五三○人。

中職富邦悍將隊目前以新北市新莊棒球場為主場，對於樹林區興建大巨蛋，領隊陳昭如表示，球團對於任何能夠促進台灣棒球產業發展、改善球迷觀賽體驗的長期設施規畫，均抱持樂觀其成與祝福的態度。

悍將今年卅三場主場比賽吸引破卅六萬次進場，場均一萬一千人進場，是中職六隊第一，未來有機會以新北大巨蛋、新莊棒球場成為雙主場。陳昭如指出，新莊棒球場始終是球隊深耕多年的核心大本營，會持續經營提升主場設施。

富邦悍將 雙北 中華職棒

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