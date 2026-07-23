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新北大巨蛋／李四川、蘇巧慧 表態挺蛋

聯合報／ 記者葉德正林媛玲黃子騰／新北報導

新北大巨蛋選址確定，後續勢將交由下任新北市長接手執行。國民黨新北市長參選人李四川、民進黨參選人蘇巧慧昨天均公開表態，若當選將延續侯市府規畫，加速推動大巨蛋如期完工。地方民代對此一結果揭曉呈現兩樣情，不分藍綠陣營，樹林區議員均表支持，期待落空的淡水區議員則要求市府公開評估報告。

李四川表示，他曾參與推動台北小巨蛋，並在北市副市長任內解決台北大巨蛋卡關難題。未來他將憑藉雙蛋經驗與都市計畫實績，加速推動新北大巨蛋。針對未獲選的淡水，李四川提出將推動淡海新市鎮二、三期高科技產業園區，並興建淡海新市鎮醫院，打造新北「南有巨蛋城、北有科學城」的雙引擎發展模式。

蘇巧慧則感謝侯市府團隊努力，強調樹林具備良好交通與環境。未來若當選將避免台北大巨蛋工期拖延與安全爭議，確保如期如質完工。對於淡水區，她也承諾爭取醫療量能，並結合淡北道路、淡海科學園區及淡海輕軌二期，完善在地生活機能。

新北市議會民進黨團總召陳永福表示，新北市需要一座具國際規格大型場館，侯市長任期尾聲仍拍板選址，值得肯定，但市府應提出完整財務規畫與期程，確保下屆市府能順利延續。

樹林區議員洪佳君、黃永昌與卓冠廷皆認為，樹林商業與交通機能成熟，大巨蛋能串聯板橋、土城、三峽等溪南地區，帶動觀光與經濟發展，也提醒市府應同步推動周邊道路拓寬、交通疏導規畫等。淡水選區議員陳偉杰、鄭宇恩尊重專家評估，但要求公開完整評估報告與指標，也呼籲市府勿忽視淡水發展。

李四川 蘇巧慧 淡水

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