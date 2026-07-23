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新北大巨蛋選址 樹林機五因交通條件勝出

聯合報／ 記者張策／新北報導

新北大巨蛋選址樹林機五，新北市府表示，廿三名產官學界代表從環境條件、交通條件及永續發展三大面向、廿六項指標，比較樹林機五與淡海二期兩個選項，其中廿一人給樹林機五較高評價。市府將勝出原因歸納為「掌控、疏散、日常」三大關鍵。

首先是開發主導性，樹林機五基地目前多為農業區，後續雖須辦理都市計畫變更及區段徵收，但新北市城鄉局長黃國峰表示，相較淡海二期屬中央主導，樹林機五可由市府掌握都計、土地取得及開發進度，未來也較能控制土地成本及招商條件，降低整體開發的不確定性。

交通是另一項決勝條件，基地鄰近台六十五線、國道三號，另有捷運土城樹林線ＬＧ18站、台鐵及周邊公車路網，未來也規畫板龍環河快速道路。新北市長侯友宜說，大型活動能否成功，關鍵在於短時間疏散大量人潮；樹林機五具備軌道、公路及公車多元路網，相較主要仰賴淡海輕軌及有限道路的淡海二期，整體交通韌性較佳。

最後是市場與消費支撐力，樹林機五位於板橋、新莊、土城、三峽及鶯歌等生活圈交會處，且可爭取桃竹苗甚至台中民眾，周邊兼具住宅、產業與商業聚落。

市府推估，「基地卅分鐘等時生活圈」未來十年，人口可望突破二六○萬人，家戶可支配所得中位數達一○八萬元以上，可支撐餐飲、購物、娛樂、旅宿等非賽事期間的日常消費。

新北體育局長洪玉玲說，淡海二期雖在土地規模、擴充彈性、旅宿供給及休閒資源聚集方面較具優勢，但綜合考量都市計畫主導權、交通疏運及全年營運條件後，專家認為，樹林機五較有機會讓大巨蛋成為可長期運作的複合型場館，而非只在比賽或演唱會時聚集人潮。

大巨蛋 新北 黃國峰

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