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專家：雙北巨蛋「可競爭可互補」

聯合報／ 記者張策王慧瑛／新北報導
新北市長侯友宜（左）昨天在市政會議公布新北大巨蛋選址結果。記者張策／攝影
新北市長侯友宜（左）昨天在市政會議公布新北大巨蛋選址結果。記者張策／攝影

新北市府昨公布大巨蛋選址樹林機五用地，和台北大巨蛋相距不到十五公里。學者認為，雙北人口規模有支撐兩座大型場館的條件，但雙北地域性近，巨蛋競合關係一定存在，如何強化定位、做好市場區隔並精準分工是關鍵。

新北大巨蛋是繼台北大巨蛋啟用、台中公布大巨蛋位置後，再有六都宣布巨蛋開發計畫。地方期待新北大巨蛋成為發展引擎，帶動運動產業，但也有人擔心，兩座大巨蛋距離過近，加上營運成本龐大，未來營收是否足以支撐。

國立體育大學教授陳成業說，評估新北是否需要大巨蛋，不能只看地理距離，應考量場館能否帶動周邊商業、住宿、餐飲及區域發展，呈現新北特色，而非複製另一座台北大巨蛋。

政大地政系教授白仁德以機場為例，外界常討論松山機場與桃園機場距離不遠，是否有必要同時存在，對國際城市而言，公共設施的便利性與可及性同樣重要，大型場館可相互競爭，也可能形成互補，關鍵在後續功能安排及市民需求，不能僅以距離遠近判斷。

文化大學都市計畫與開發管理學教授徐國城表示，新北大巨蛋選址最重要的是交通配套，以及周邊產業與土地使用能否整合。「要避免民眾看完球賽或演唱會後立即離開。」徐國城說，須讓商業、餐飲及相關服務能與巨蛋人潮形成連結，否則即使場館吸引大量人流，也未必能留下消費。

徐國城也表示，台北、新北大巨蛋必然存在競合關係，新北應透過市場定位與功能差異化走出特色，例如新北擁有許多產業園區及大量從業人口，可評估由產業需求衍生的場館使用模式；此外，新北距離中部相對較近，有高鐵站，周邊捷運也正推動，可將中南部客群納入考量。

台灣體育運動大學主秘陳添丁表示，雙北等縣市陸續規畫大型場館，建場館只要有資金就能完成，困難在於後續經營，須具備專業人才與長期營運能力，才能避免場館完工後缺乏足夠活動支撐。因此，設計階段就要思考「沒比賽時，也能把人潮帶進」，才能將巨蛋經濟極大化。

陳添丁表示，大型場館主要仍仰賴大型賽事與演唱會維持收入，須釐清場館定位、評估是否有足夠賽事及國際活動量能。

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