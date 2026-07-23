選址敲定 新北大巨蛋將落腳樹林

新北大巨蛋歷經近一年多選址評估，市長侯友宜昨公布結果，「樹林機五」南側脫穎而出，將在樹林國民運動中心南側開闢約廿三公頃基地打造巨蛋園區，結合大型場館、商場、飯店及休閒遊憩機能，力拚二○三二年啟動興建。

新北孵蛋粗估須投入六百至七百億元經費，昨消息發布後，國內多家企業都表達興趣。新北市府表示，新北大巨蛋將採ＢＯＴ方式引進民間參與，前期都市計畫、土地取得及招商程序約需五年。

樹林機五大巨蛋位址，坐落樹林國民運動中心南側，在樹林、新莊及板橋交界，橫跨樹林俊英街、大安路、中正路等街廓，鄰近興建中的捷運土城樹林線LG18站。現況主要是農業區私有地，有不少違章鐵皮建物。

侯友宜說，樹林機五可由市府掌握都市計畫及土地開發主導權，透過區段徵收整體開發一百多公頃，約廿三公頃規畫為運動產業園區，至少十公頃作為大巨蛋核心場館用地。相較其他基地，市府在土地取得、開發時程及後續規畫上較容易掌握，可降低下任市長接手時面臨的不確定性。

侯友宜說，兩階段評估由廿三名跨領域產官學界代表評選，樹林機五基地在都市計畫主導性、交通疏運及市場消費支撐力等條件勝出，將規畫興建容納五萬席的國際級大型多功能場館，結合商場、飯店、會展及休閒設施，以「提早到、留下來、晚點走」為策略，打造新北第四都心。

推動新北大巨蛋是侯友宜重要施政願景之一，侯去年曾赴日本東京、西武巨蛋取經，出訪澳洲、美國時，也安排到當地大型運動場館，為規畫大巨蛋汲取養分。

副市長劉和然擔任新北大巨蛋選址案召集人，經過廿三位專家學者評選，最後放棄淡海二期，由樹林出線，交通條件是評估關鍵。市府表示，樹林機五基地鄰近捷運土城樹林線LG18站，未來可串聯捷運板南線、新莊線、三鶯線，透過台六十五快速道路銜接國道一、三號，還能延伸至台鐵、高鐵板橋站，「要預先設想十至十五年後的在地發展樣貌」。

雙北未來將有兩座大巨蛋，直線距離約十五公里，外界關注兩顆蛋功能是否重疊？新北市體育局長洪玉玲說，新北大巨蛋定位為多功能場館，可辦球賽、演唱會、商展，兩座大巨蛋「功能不同、定位不同」，不至於衝突。新北也持續推動板二ＢＯＴ案，未來功能比照小巨蛋型場館，她說，大巨蛋是五萬人規模，板二小巨蛋是兩萬人，兩者相輔相成。