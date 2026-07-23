北市市政藍圖 打造自駕公車 3年編近12億預算

北市長蔣萬安要在十五條公車專用道打造自駕公車，蔣昨赴國民黨議會黨團說明重大法議案，其中自駕車計畫三年編列近十二億，會先在北士科、信義路公車專用道導入實證運轉，再逐步擴展到其他公車專用道。蔣萬安表示，原則上會規畫專案報告，跟議會好好說明。

蔣萬安說明重大法議案，包括北市公共場所針孔管理辦法提升為自治條例、娛樂稅徵收自治條例修正案，以及營養午餐免費、自駕公車推動預算等。同黨籍議長戴錫欽也列席表示，請黨團有問題快溝通，年底選舉，這些法議案都是貫徹未來四年非常重要起點，務必團結。

其中「自駕車輛計畫」編列明年至二○二九年連續性計畫，總經費十一億九七九二萬餘元，計畫包括自駕公車、掃街車及灑水車實證運轉計畫。

昨採閉門會議，黨團書記長徐弘庭會後表示，自駕公車是新科技，黨團議員對委外方式、未來形態、安全、法令、還有中央除沙盒外是否有其他試辦區方式等，都有廣泛討論；討論主軸還是針對安全等細節，由於細節相當多，黨團請蔣萬安專案報告，尤其目前市府規畫「沙盒示範」，期待示範到一個程度，中央能鬆綁相關法令。

也有議員提出地方建設，不管市場改建或運動中心改建案，市府都應該依承諾，千萬要如期完工，如有任何突發狀況或地方溝通不足，也都要加強，避免選舉年，有太多政治攻防。

蔣萬安表示，赴國民黨團說明，當然是總預算案爭取支持，因攸關接下來各項市政推動，議員關注無人自駕車整體計畫，目前原則上會規畫專案報告，議員也關心各自選區的建設，不管是市場改建、運動館進度，都清楚說明，接下來也希望議員有任何建議，都可以提供給市府。