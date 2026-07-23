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議員籲建索資平台 基層公務員：恐更增困擾

聯合報／ 記者洪子凱邱書昱林麗玉／台北報導

索資爭議引發藍綠強力攻防，民進黨北市議會黨團昨提案，籲蔣市府建置議員公開索資平台，但基層公務員直言，多建一個平台只會造成基層更多困擾，只要不報復索資、給足夠時間，就是最大減壓。市長蔣萬安則說，尊重議員提案。

蔣萬安日前在議場痛批民進黨議員簡舒培是「索資佛地魔」，國民黨議員游淑慧昨再指，日前有匿名公務員錄影指控，簡舒培曾要求市府在一天內處理廿萬筆資料，若全部印成紙本，可能超過一百萬張。面對質疑，簡七月廿日要求市府統計五年內所有機關購買多少影印紙，「這不是政治攻防、更不是依法監督，這是擴權霸凌。」

「不會因打壓而退縮，一定會挺住」簡舒培回應，索資電子化行之有年，但既然有人爆料她索資一百萬張紙到辦公室，她當然要知道北府用了多少紙，還是有人假藉索資民意浪費公帑，才是她要監督重點，是事實還是擴大渲染？公開透明讓社會大眾看，不要害怕。

民進黨團昨在大會提案要求市府建置「議員索資公開平台」，所有議員索資、市府回函只要不涉及個資、國家機密、營業秘密等依法不可公開事項，皆應全面公開；議長戴錫欽表示，民政委員會若審查通過，送回大會沒有意見，就會請市府研議。

公務員說，若建置公開平台，大家都看得到，「就是另外一個Threads」，到時候意見就會變得更雜亂更多，甚至還要另外發新聞稿說明，只要議員不要報復性索資，給適當準備時間，就是最大減壓。

議員 簡舒培 蔣萬安

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